Les innovations 3D au service de la rénovation du Patrimoine Église Saint-Vincent, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Floirac.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Vincent

### Les innovations 3D au service de la rénovation du Patrimoine. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la ville de Floirac, l’ASVPF et Bimotep s’associent afin de partager l’histoire de l’église Saint-Vincent ainsi que son jumeau numérique. On associe de plus en plus les vieilles pierres aux nouvelles technologies. Grâce à des procédés d’une modernité extrême, on découvre des pans entiers de notre patrimoine qui avaient disparu, on le restitue dans son contexte historique, on le perçoit mieux, on se le réapproprie. Des monuments révèlent des choses insoupçonnées jusqu’alors, les modélisations 3D, les images de synthèse, établissent un diagnostic précis de l’état d’un édifice avant sa restauration. Cela permet, entre autres, d’obtenir une maquette qui propose une nouvelle interprétation de l’édifice, sans doute plus globale et qui aide à sa compréhension. Le modèle interactif intègre toutes les subtilités et toutes les déficiences de l’édifice, révélant ainsi l’ensemble des connaissances. Venez rencontrer l’équipe de Bimotep, société floiracaise, qui a réalisé l’état des lieux complet de l’édifice. Elle vous présentera la restitution 3D au travers de divers ateliers. **Au programme :** * Visites commentées de l’église (Son Histoire, son architecture, son mobilier…) * Exposition sur les nouvelles technologies et procédés innovants au service de la préservation et valorisation du Patrimoine * Présentation de la modélisation 3D de l’église Saint-Vincent de Floirac * Ateliers numériques : réalité virtuelle, scanner 3D, photogrammétrie * Présence de différents représentants des corps de métiers spécialisés en restauration du patrimoine qui témoigneront de leurs expériences * **Concert le samedi soir, de 18h30 à 20h30, sur réservation !**

Concert le samedi soir de 18h30 à 20h30 sur réservation !

Église Saint-Vincent 49 avenue Jean Lassauguette 33270 Floirac Floirac Dravemont Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T20:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T20:00:00