Les infusions pétillantes à la mode d’Hildegarde de Bingen| Rencontre l’Archipel Fouesnant, samedi 30 mars 2024.

Les infusions pétillantes à la mode d’Hildegarde de Bingen| Rencontre l’Archipel Fouesnant Finistère

HILDEGARDE DE BINGEN (1098-1179) ÉTAIT UNE ABBESSE BÉNÉDICTINE, BOTANISTE, MÉDECIN, ILLUSTRATRICE, COMPOSITRICE ET POÉTESSE !

Conversation avec Oriane Gapany | Bien-être

Sa médecine holistique, suivie à travers les siècles, se base sur une connaissance savante et sensible de la nature. Son objectif est de maintenir un équilibre entre le corps, le cœur et l’esprit, condition indispensable selon elle au bien-être de l’Homme.

Oriane Gapany a fondé une marque de boissons biologiques pétillantes respectant les principes dictés par Hildegarde et associant diverses plantes en fonction de leurs vertus. Cet échange sera l’occasion de découvrir cette figure mystique et scientifique étonnante, d’appréhender ses théories et de savourer leur application plus de neuf siècles plus tard.

Gratuit, sur inscription auprès de la Médiathèque. .

l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne contact.archipel@ville-fouesnant.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30



