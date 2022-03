Les informations obligatoires dans une copropriété pour les locataires et les copropriétaires En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

En ligne, le mardi 3 mai à 17:30

Les informations obligatoires dans une copropriété pour les locataires et les copropriétaires ——————————————————————————————— Depuis le 1er avril 2016, la loi ALUR impose au syndic de porter à la connaissance de chacun certaines décisions prises par l’assemblée générale, par affichage ou courrier. Cette mesure doit permettre aux locataires et plus généralement à tous les occupants d’être informés de la vie de la copropriété. En parallèle, le contenu de l’extranet a été réglementé. Afin de vous informer de tous les éléments qui doivent être transmis aux habitants d’une copropriété, nous vous invitons à participer à ce webinaire. Ecoutez la juriste de l’ARC assistée d’un syndic professionnel et posez leurs vos questions. Animé par l’ARC – Association des Responsables de Copropriétés **→ Mardi 03 mai 2022 de 17h30 à 19h** **Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via ce lien [https://forms.gle/n2qBKrUr3qoiaduJ6](https://forms.gle/n2qBKrUr3qoiaduJ6) vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence.**

