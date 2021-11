Les Infirmières / David Rolland | Cie David Rolland Chorégraphies Le Manège, 9 novembre 2021, La Roche-sur-Yon.

Le Manège, le mardi 9 novembre à 20:30

Les Infirmières ————— ### David Rolland | Cie David Rolland Chorégraphies Le chorégraphe David Rolland célèbre le corps infirmier. Des portraits dansés, des histoires de gestes minutieux et des chorégraphies survoltées. Ce spectacle pour quatre danseuses raconte le rapport au corps des personnels de santé : le travail d’équipe, l’univers cloisonné, les tâches répétitives, l’attention à l’autre, le rapport à la mort, l’irruption dans l’intimité du patient, l’engagement physique ou encore une forme d’humour réconfortant. Ces quatre personnalités sont accompagnées par une bande-son poétique, drôle et sensible, créée par Anne de Sterk, poète sonore et plasticienne, à partir du recueil de témoignages de personnels soignants et relatant la technicité d’une profession autant que les sensibilités des personnes qui l’exercent. Des histoires qui se déploient dans un sublime décor en mouvement : des ombres projetées sur des toiles blanches mobiles pour se jouer de multiples réalités en rappelant les ombres chinoises de notre enfance. Dans cet univers mouvant et lumineux, nous traversons les multiples vies de ces femmes. Voisinages **Voisinages** est un dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. Les Infirmières est en tournée dans les Pays de la Loire. Tout le programme sur [www.culture.paysdelaloire.fr](http://www.culture.paysdelaloire.fr)

DANSE | PREMIÈRE NATIONALE. Un spectacle de David Rolland comme un hommage au geste médical. La danse pour sublimer le quotidien des soignantes et des soignants.

Le Manège Place Jeannie-Mazurelle La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



