Les Infirmières – David Rolland Chorégraphies – Saison Onyx Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 23 janvier 2022, Nantes.

2022-01-23

Horaire : 18:00 19:00

Gratuit : non 5 € à 20 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00

Danse. Partir du geste médical pour le subjectiver, parler du quotidien pour le sublimer.Voici un hommage au corps infirmier fait de portraits dansés, d’histoire de gestes minutieux et de chorégraphies survoltées, le tout dans un sublime décor en mouvement. Ce spectacle pour 4 danseuses raconte le rapport au corps des personnels de santé : le travail d’équipe, l’univers cloisonné, les tâches répétitives, l’attention à l’autre, le rapport à la mort, l’irruption dans l’intimité du patient, l’engagement physique ou encore une forme d’humour réconfortant.Le mouvement oscille allègrement du minimaliste au loufoque, du chirurgical à l’engagement physique total, de la valse à la techno, en passant par des rituels réconfortants, des façons d’être ensemble pour tour à tour se rassurer, s’échapper ou exulter.Ces 4 personnalités sont accompagnées par une bande-son poétique, drôle et sensible, créée par Anne de Sterk, poète sonore et plasticienne, à partir du recueil de témoignages de personnels soignants et relatant la technicité d’une profession autant que les sensibilités des personnes qui l’exercent. Conception artistique et chorégraphie : David Rolland Interprétation : Valeria Giuga (ou Marie-Charlotte Chevalier), Elise Lerat, Anne Reymann, Fani Sarantari Durée : 1h Public : à partir de 12 ans, tout public Partenariat Onyx/Stereolux. Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme