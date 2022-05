Les infaillibles – Escape Game

Les infaillibles – Escape Game, 7 mai 2022, . Les infaillibles – Escape Game

2022-05-07 13:30:00 – 2022-05-08 19:00:00 Escape Game

Par Tiny Escape Game Dans la caravane devant La Faïencerie

Dans le cadre du festival Les infaillibles Samedi 7 mai de 13h30 à 19h

Dimanche 8 mai de 13h30 à 18h #ÉNIGME

Durée 30 min Tu as 25 minutes pour résoudre l’énigme et t’échapper de la caravane avec tes 4 compagnons d’aventure ! ———

Tarif unique – Pass infaillible 12€

Le Pass infaillible donne accès à l’ensemble des spectacles et activités proposés sur les 3 jours de festival.

Sur réservation via le lien : https://bit.ly/googleform_inscriptionfestivalLesInfaillibles

À la Faïencerie – Théâtre ———

Les infaillibles

Festival de la jeunesse

Dès 12 ans

du 6 au 8 mai

Par la Faïencerie

Au programme : spectacles, cinéma, ateliers, escape-game, Loup garou géant, tournoi de jeu vidéo…

Tout le programme sur www.faiencerie-theatre.com/Lesinfaillibles Escape Game

Par Tiny Escape Game Dans la caravane devant La Faïencerie

Dans le cadre du festival Les infaillibles Samedi 7 mai de 13h30 à 19h

Dimanche 8 mai de 13h30 à 18h #ÉNIGME

Durée 30 min Tu as 25 minutes pour résoudre l’énigme et t’échapper de la caravane avec tes 4 compagnons d’aventure ! ———

Tarif unique – Pass infaillible 12€

Le Pass infaillible donne accès à l’ensemble des spectacles et activités proposés sur les 3 jours de festival.

Sur réservation via le lien : https://bit.ly/googleform_inscriptionfestivalLesInfaillibles

À la Faïencerie – Théâtre ———

Les infaillibles

Festival de la jeunesse

Dès 12 ans

du 6 au 8 mai

Par la Faïencerie

Au programme : spectacles, cinéma, ateliers, escape-game, Loup garou géant, tournoi de jeu vidéo…

Tout le programme sur www.faiencerie-theatre.com/Lesinfaillibles accueil@faiencerie-theatre.com +33 3 44 24 01 01 http://faiencerie-theatre.com/EscapeGame.html Escape Game

Par Tiny Escape Game Dans la caravane devant La Faïencerie

Dans le cadre du festival Les infaillibles Samedi 7 mai de 13h30 à 19h

Dimanche 8 mai de 13h30 à 18h #ÉNIGME

Durée 30 min Tu as 25 minutes pour résoudre l’énigme et t’échapper de la caravane avec tes 4 compagnons d’aventure ! ———

Tarif unique – Pass infaillible 12€

Le Pass infaillible donne accès à l’ensemble des spectacles et activités proposés sur les 3 jours de festival.

Sur réservation via le lien : https://bit.ly/googleform_inscriptionfestivalLesInfaillibles

À la Faïencerie – Théâtre ———

Les infaillibles

Festival de la jeunesse

Dès 12 ans

du 6 au 8 mai

Par la Faïencerie

Au programme : spectacles, cinéma, ateliers, escape-game, Loup garou géant, tournoi de jeu vidéo…

Tout le programme sur www.faiencerie-theatre.com/Lesinfaillibles La Faïencerie dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville