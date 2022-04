Les infaillibles – Crari or not crari, 7 mai 2022, .

Les infaillibles – Crari or not crari

2022-05-07 13:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Crari or not crari

d’Emilie Anna Maillet

Ex Voto à la lune

Samedi 7 mai – 13h, 14h, 16h, 17h

Dimanche 8 mai – 13h, 15h30

#CRÉATION

#INSTALLATION INTERACTIVE

Durée 1h

Nous sommes dans l’appartement des parents d’Alma et c’est la fête. Entre dans le salon, mets ton casque de VR et c’est parti, l’histoire commence. C’est drôle, ça sent quoi ? Qui m’a bousculé ? C’est troublant, non ? Comment tu te sens ? Quel que soit le scénario, ces émotions, ces troubles ressentis, on les a tous éprouvés un jour, à cet âge.

Rejoignez l’expérience sur Instagram @crai_or_not

———

Tarif unique – Pass infaillibles 12 €

Le Pass infaillible donne accès à l’ensemble des spectacles et activités proposés sur les 3 jours de festival.

Lien pour s’inscrire – https://bit.ly/googleform_inscriptionfestivalLesInfaillibles

À la Faïencerie – Manufacture

accueil@faiencerie-theatre.com +33 3 44 24 01 01 http://faiencerie-theatre.com/CrariOrNotCrari.html

