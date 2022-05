Les infaillibles – Bunker

2022-05-08 – 2022-05-08 BUNKER

Collectif l a c a v a l e À La Faïencerie – Manufacture

Dans le cadre du festival Les infaillibles #PROJETPARTICIPATIF #THÉÂTRE

Durée 30 min La fin du monde a eu lieu. Que s’est-il passé ?

Nous l’ignorons. Les adultes ont disparu et des jeunes sont réfugiés dans un bunker, derniers humains encore en vie.

Du jour au lendemain, comment s’organiser collectivement pour survivre et inventer le monde à venir ? ———

Tarif unique – Pass infaillible 12€

Le Pass infaillible donne accès à l’ensemble des spectacles et activités proposés sur les 3 jours de festival.

Sur réservation via le lien : https://bit.ly/googleform_inscriptionfestivalLesInfaillibles

À la Faïencerie – Théâtre ———

Les infaillibles

Festival de la jeunesse

Dès 12 ans

du 6 au 8 mai

Par la Faïencerie

Au programme : spectacles, cinéma, ateliers, escape-game, Loup garou géant, tournoi de jeu vidéo…

