Les infaillibles – Akzak Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Les infaillibles – Akzak Creil, 6 mai 2022, Creil. Les infaillibles – Akzak Creil

2022-05-06 20:00:00 – 2022-05-06

Creil Oise 12 12 Akzak – L’impatience d’une jeunesse reliée

D’Héla Fattoumi et Éric Lamoureux

ViaDanse #CRÉATION #DANSE

Durée 1h10 Le groove, et à travers lui, la syncope, le tempo, l’unisson, la rupture, l’impact et le suspens. Tout ce qui peut traduire la vitalité de cette jeunesse africaine, de Ouagadougou à Tunis. Tout ce qui nous dit son impatience à ouvrir un nouvel horizon de fraternité est là sur scène.

Une danse des contrastes d’où se dégage une magnifique puissance collective. ———

Tarif unique – Pass infaillibles 12 €

Le Pass infaillible donne accès à l’ensemble des spectacles et activités proposés sur les 3 jours de festival.

À la Faïencerie – Théâtre Akzak – L’impatience d’une jeunesse reliée

D’Héla Fattoumi et Éric Lamoureux

ViaDanse #CRÉATION #DANSE

Durée 1h10 Le groove, et à travers lui, la syncope, le tempo, l’unisson, la rupture, l’impact et le suspens. Tout ce qui peut traduire la vitalité de cette jeunesse africaine, de Ouagadougou à Tunis. Tout ce qui nous dit son impatience à ouvrir un nouvel horizon de fraternité est là sur scène.

Une danse des contrastes d’où se dégage une magnifique puissance collective. ———

Tarif unique – Pass infaillibles 12 €

Le Pass infaillible donne accès à l’ensemble des spectacles et activités proposés sur les 3 jours de festival.

À la Faïencerie – Théâtre accueil@faiencerie-theatre.com +33 3 44 24 01 01 http://faiencerie-theatre.com/Lesinfaillibles.html Akzak – L’impatience d’une jeunesse reliée

D’Héla Fattoumi et Éric Lamoureux

ViaDanse #CRÉATION #DANSE

Durée 1h10 Le groove, et à travers lui, la syncope, le tempo, l’unisson, la rupture, l’impact et le suspens. Tout ce qui peut traduire la vitalité de cette jeunesse africaine, de Ouagadougou à Tunis. Tout ce qui nous dit son impatience à ouvrir un nouvel horizon de fraternité est là sur scène.

Une danse des contrastes d’où se dégage une magnifique puissance collective. ———

Tarif unique – Pass infaillibles 12 €

Le Pass infaillible donne accès à l’ensemble des spectacles et activités proposés sur les 3 jours de festival.

À la Faïencerie – Théâtre Laurent Philippe

Creil

dernière mise à jour : 2022-04-11 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Oise Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Creil, Oise Autres Lieu Creil Adresse Ville Creil lieuville Creil Departement Oise

Creil Creil Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creil/

Les infaillibles – Akzak Creil 2022-05-06 was last modified: by Les infaillibles – Akzak Creil Creil 6 mai 2022 Creil Oise

Creil Oise