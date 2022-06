[les in:entendus] Balade musicale Saint-Roch Saint-Roch Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Saint-Roch Voici maintenant 3 ans que « les in:entendu·es », festival des musiques inouïes et contemporaines, a pris place dans notre paysage, il aura lieu cette année du 29 au 31 juillet à Neuvy-le-Roi. En amont du festival, une balade musicale aura lieu le samedi 2 juillet à Saint-Roch.

Départ au gymnase à 17h.

