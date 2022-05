[les in:entendus] Balade musicale familiale avec l’Ensemble Ptyx Saint-Christophe-sur-le-Nais Saint-Christophe-sur-le-Nais Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire Voici maintenant 3 ans que « les in:entendu·es », festival des musiques inouïes et contemporaines, a pris place dans notre paysage, il aura lieu cette année du 29 au 31 juillet à Neuvy-le-Roi. En amont du festival, une balade musicale familiale prendra la direction de l’Escotais, empruntera le sentier de pêche jusqu’au

Réservation auprès de la mairie En amont du festival Les in:entendus, une balade musicale familiale prendra la direction de l’Escotais, empruntera le sentier de pêche jusqu’au lavoir, puis l’église, le Te Deum, les Ruettes et la Mairie. +33 2 47 29 24 19 https://lesinentendus.fr/ Voici maintenant 3 ans que « les in:entendu·es », festival des musiques inouïes et contemporaines, a pris place dans notre paysage, il aura lieu cette année du 29 au 31 juillet à Neuvy-le-Roi. En amont du festival, une balade musicale familiale prendra la direction de l’Escotais, empruntera le sentier de pêche jusqu’au

