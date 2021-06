LES INÉDITS DE L’ÉTÉ – Alos quartet par Musiques de nuit BORDEAUX,Parc Monséjour, 5 août 2021-5 août 2021, Bordeaux.

LES INÉDITS DE L’ÉTÉ – Alos quartet par Musiques de nuit

BORDEAUX, Parc Monséjour, le jeudi 5 août à 20:00

**Concerts aux confins du monde** Véritables signatures de l’Été métropolitain depuis 10 ans, _Les Inédits_ parent de leurs concerts envoûtants sept écrins de l’agglomération. En écho à ces soirées, les _Siestes inédites_ offrent des moments intimistes d’écoute dans l’incroyable richesse de ces destinations musicales plus ou moins lointaines. **ALOS QUARTET** De formation classique, les quatre membres d’Alos ne sont pas étrangers à d’autres mondes sonores. Formé il y a vingt ans, le quartet basque espagnol marie avec talent musique folk, ballades mélancoliques et rythmes parfois endiablés. Follement à l’aise sur scène, ces musiciens font preuve d’une expressivité et d’une gamme de nuances que seuls leurs instruments à cordes peuvent générer. Une soirée placée sous le signe de la joie et de la vivacité, du partage et du voyage dans les recoins d’univers musicaux inexplorés. — **Extrait de** **l’univers de** **ALOS QUARTET** [[https://soundcloud.com/alosquartet-music](https://soundcloud.com/alosquartet-music)](https://soundcloud.com/alosquartet-music) — L’association [**Musique de nuit**](https://lerocherdepalmer.fr/presentation/musiques_de_nuit/) Expérimente depuis 1980 des pratiques culturelles enrichissantes et audacieuses sur le territoire des Hauts de Garonne, en étroite collaboration avec les élus, les habitants et les professionnels. Cet ancrage territorial se pérennise avec l’avènement du Rocher de Palmer depuis l’automne 2010, la dimension des projets menés dépassant le simple rayonnement local avec la mise en place de projets interrégionaux et interdisciplinaires et une volonté d’extension nationale et internationale. — **TOUT PUBLIC** **DUREE** : 1h30 environ **GRATUIT, ENTREE LIBRE** (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire) **BUVETTE payante sur place** **LIEU** : Parc Monséjour, Entrée face au 29 rue François Coppée à Bordeaux — Prochains _Inédits_ de l’Été métropolitain : David Walters trio à VILLENAVE-D’ORNON le 19/08, et Renaud Garcia-Fons & Claire Antononi à BORDEAUX le 23/08 — _Une programmation « Eté métropolitain 2021 », saison culturelle de Bordeaux Métropole_

GRATUIT, ENTREE LIBRE. Buvette payante sur place (Concert susceptible de passer sur réservation selon les directives sanitaires en vigueur)

Concerts aux confins du monde

BORDEAUX,Parc Monséjour 29 rue François Coppée, 33200 Bordeaux Bordeaux Les Pins-Francs Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T20:00:00 2021-08-05T21:30:00