Les Inédits de Havre de Cinéma « The Sweet East » Cinéma Les Arts Montivilliers, lundi 15 avril 2024.

Les Inédits de Havre de Cinéma « The Sweet East » Cinéma Les Arts Montivilliers Seine-Maritime

Le Cinéma du monde, les films rares, fictions et documentaires sont au cœur des actions de Havre de Cinéma. Choisir de beaux films qui n’ont pas été programmés au Havre environ douze par an- et les faire découvrir aux publics grâce à la complicité des cinémas Le Studio et Les Arts, permet à l’association de présenter une certaine idée du Cinéma. Des débats sont organisés après chaque projection, et sont animés par les membres du Conseil d’Administration de Havre de Cinéma, mais aussi par des réalisateurs et critiques.

Pour cette séance, Havre de Cinéma propose « The Sweet East », une comédie dramatique de Sean Price Williams, prix du jury au festival américain de Deauville 2023.

« Lilian, jeune lycéenne, fugue durant un voyage scolaire. Au fil de ses rencontres, elle découvre un monde insoupçonné. Les fractures mentales, sociales et politiques des États-Unis, filmées comme un conte de fée ou une variation d’Alice au pays des merveilles. »

La séance est présentée par Sophie Soligny, critique de cinéma.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 20:30:00

fin : 2024-04-15

Cinéma Les Arts 2 Rue des Verdiers

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie havredecinema@gmail.com

