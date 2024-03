Les Indus’3days visite de la Ferme de Cabrières La Ferme de Cabrières Lambesc, mercredi 24 avril 2024.

Les Indus’3days visite de la Ferme de Cabrières La Ferme de Cabrières Lambesc Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des Indus’3days, la Ferme de Cabrières vous ouvre ses portes pour 3 visites découverte.

Producteurs de fruits rouges en agriculture biologique, Marjorie et Adrien transforment leurs fruits en délicieux sorbets et en confitures, sirops et autres gourmandises.



A découvrir pendant la visite

– Visite de la framboiseraie

– Présentation du projet de forêt comestible

– Dégustation 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24 11:30:00

La Ferme de Cabrières 480 Chemin De Cabrières

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

