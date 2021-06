LES INDIENNES DU LANGUEDOC Minerve, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Minerve.

LES INDIENNES DU LANGUEDOC 2021-07-21 – 2021-08-31

Outre son exposition permanente, le Musée de Minerve accueille à partir du 5 juillet une belle exposition haute en couleurs dans ses locaux, « Les indiennes du Languedoc », proposée par l’association « Curiositats » de Bédarieux.

Les indiennes étaient les incontournables du dimanche et des jours de marché pour les coquettes aux XVIII e et XIX e siècles. Bourgeoises ou paysannes, nos ancêtres raffolaient de ces toiles de coton aux couleurs vives qui servaient à confectionner robes, jupons, coiffes et châles. Fabrication, diffusion, utilisation, l’exposition aborde tous les aspects. Vous serez charmés par la luxuriance des motifs et la vivacité des couleurs de ces indiennes.

