Les indésirables désirables : les plantes Altenach, 30 avril 2022, Altenach.

Les indésirables désirables : les plantes Altenach

2022-04-30 09:00:00 – 2022-04-30 13:30:00

Altenach Haut-Rhin Altenach

EUR Appelées à tort « mauvaises herbes », les plantes sauvages du jardin peuvent pourtant présenter de nombreux avantages, notamment en cuisine. C’est ce que vont vous prouver Mathieu Broncel et Jonathan Nass, botanistes amateurs et passionnés lors de cette matinée alliant découverte et cuisine : reconnaissance de quelques plantes comestibles, cueillette et enfin cuisine de quelques recettes printanières.

Inscription obligatoire avant le vendredi 29 avril.

Places limitées.

