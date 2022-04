Les indésirables désirables : les insectes

Les indésirables désirables : les insectes, 30 avril 2022, . Les indésirables désirables : les insectes

2022-04-30 14:00:00 – 2022-04-30 16:30:00 Accusés de gâcher un repas sur la terrasse, de piquer, de s’infiltrer partout, les abeilles et autres guêpes solitaires sont pourtant indispensables à la pollinisation de la plupart de nos fruits et légumes. Mathieu Broncel vous propose de l’accompagner lors de cette après midi ou vous connaîtrez quelques-uns de ces insectes, prendrez conscience de leur rôle et découvrirez le moyen de leur venir en aide. Places limitées. Inscription obligatoire avant le vendredi 29 avril. Mathieu Broncel vous présente quelques-uns de ces insectes, indispensables à la pollinisation de la plupart de nos fruits et légumes. Inscript° avant le vendredi 29 avril Accusés de gâcher un repas sur la terrasse, de piquer, de s’infiltrer partout, les abeilles et autres guêpes solitaires sont pourtant indispensables à la pollinisation de la plupart de nos fruits et légumes. Mathieu Broncel vous propose de l’accompagner lors de cette après midi ou vous connaîtrez quelques-uns de ces insectes, prendrez conscience de leur rôle et découvrirez le moyen de leur venir en aide. Places limitées. Inscription obligatoire avant le vendredi 29 avril. dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville