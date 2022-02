« Les Indes Galantes » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

« Les Indes Galantes » Rocher de Palmer, 15 mai 2022, Cenon. « Les Indes Galantes »

Rocher de Palmer, le dimanche 15 mai à 14:00

En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing, le metteur en scène Clément Cogitore et la chorégraphe Bintou Dembélé vont réinventer ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Brunch à 12:00 – Projections à 14:00 EN SAVOIR PLUS

Tarif film + brunch : 20€ (uniquement en prévente) / Tarif film seul : 5€

« Les Indes Galantes », Rocher de Palmer, Cenon Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon Departement Gironde

Rocher de Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

« Les Indes Galantes » Rocher de Palmer 2022-05-15 was last modified: by « Les Indes Galantes » Rocher de Palmer Rocher de Palmer 15 mai 2022 Cenon Rocher de Palmer Cenon

Cenon Gironde