Les Indes Galantes Cinéma Grand Ecran Libourne, mercredi 13 mars 2024.

Les Indes Galantes

de Philippe Béziat

Mercredi 13 mars à 20h30

Film documentaire

Durée : 1h48

La chorégraphe Bintou Dembélé, le metteur en scène Clément Cogitore, l’Opéra de Paris et 30 danseurs issus du hip-hop, krump, break et voguing réinventent le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, en faisant dialoguer danses urbaines et chant lyrique.

▶️ Voir la bande-annonce

Cinéma Grand Ecran 56 Avenue Gallieni, 33500 Libourne

