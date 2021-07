Pau Office du tourisme de Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Les Incontournables : Pau et le street art Office du tourisme de Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Office du tourisme de Pau, le jeudi 22 juillet à 17:00

De la Fresque de la Sernam en passant par l’atelier ambulant, partez à la recherche des Space invaders et autres créations urbaines et contemporaines qui permettent de visiter Pau sous un jour nouveau.

Sur inscription, Tarifs : adultes : 6 € /enfants (5 à – de 12 ans) : 4 €

2021-07-22T17:00:00 2021-07-22T18:30:00

