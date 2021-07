Pau Office du tourisme de Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Les incontournables : Les hôtels particuliers de la rue Joffre Office du tourisme de Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

La rue Joffre est un lieu qui cache bien des trésors… Ses hôtels particuliers des 17e et 18e siècles illustrent le faste de la ville parlementaire d’Ancien Régime.

Sur inscription, Tarifs : adultes : 6 € /enfants (5 à – de 12 ans) : 4 €

La rue Joffre est un lieu qui cache bien des trésors… Ses hôtels particuliers des 17e et 18e siècles illustrent le faste de la ville parlementaire d'Ancien Régime. Office du tourisme de Pau 16 rue Henri IV, 6400 Pau Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques

2021-07-29T17:00:00 2021-07-29T18:30:00

