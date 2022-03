Les incontournables – Les clefs du château (Visites accompagnées) Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer

Le musée ouvre les portes sur le château comtal, premier objet de la collection. Accédez aux salles basses et chemins de ronde et découvrez le château médiéval et ses évolutions. À 19h30, 20h30 et 21h30 Rendez-vous à l’accueil du musée

Réservation conseillée – jauges très limitées

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00

