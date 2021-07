Pau Office du tourisme de Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Les Incontournables de Pau : Pau, ville anglaise – Visite guidée Office du tourisme de Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Les Incontournables de Pau : Pau, ville anglaise – Visite guidée Office du tourisme de Pau, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Pau. Les Incontournables de Pau : Pau, ville anglaise – Visite guidée

Office du tourisme de Pau, le jeudi 15 juillet à 17:00

Au XIXe siècle, l’aristocratie anglaise est conquise par le climat et la campagne paloise. La ville se métamorphose pour accueillir cette communauté cosmopolite avec notamment son fameux boulevard des Pyrénées.

Sur inscription, Tarifs : adultes : 6 € /enfants (5 à – de 12 ans) : 4 €

Partez à la découverte de la riche histoire anglaise de la ville de Pau au XIXe siècle Office du tourisme de Pau 16 rue Henri IV, 6400 Pau Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T17:00:00 2021-07-15T18:15:00

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Office du tourisme de Pau Adresse 16 rue Henri IV, 6400 Pau Ville Pau lieuville Office du tourisme de Pau Pau