Les Incontournables de Pau : la saga d’Henri IV – Visite guidée Office du tourisme de Pau, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Pau. Les Incontournables de Pau : la saga d’Henri IV – Visite guidée

Office du tourisme de Pau, le lundi 12 juillet à 11:00

Du château à la place Royale, venez découvrir combien le vert galant et sa sacrée famille ont durablement marqué la capitale des Albret !

Sur inscription, Tarifs : adultes : 6 € /enfants (5 à – de 12 ans) : 4 €

Du grand-père Henri II d’Albret en passant par la soeur Catherine, découvrez l’histoire d’Henri IV et de sa famille. Office du tourisme de Pau 16 rue Henri IV, 6400 Pau Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques

2021-07-12T11:00:00 2021-07-12T12:15:00

Lieu Office du tourisme de Pau Adresse 16 rue Henri IV, 6400 Pau Ville Pau