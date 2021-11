Libarrenx Pépinière ODACE Libarrenx, Pyrénées-Atlantiques Les incontournables de la transmission et reprise d’entreprise en Soule Pépinière ODACE Libarrenx Catégories d’évènement: Libarrenx

Pyrénées-Atlantiques

Les incontournables de la transmission et reprise d’entreprise en Soule Pépinière ODACE, 18 novembre 2021, Libarrenx. Les incontournables de la transmission et reprise d’entreprise en Soule

Pépinière ODACE, le jeudi 18 novembre à 18:00

Conférence dans les locaux de l’ODACE en Soule sur les différentes étapes de la transmission : * Etape 1 : Anticiper et préparer la transmission d’entreprise * Etape 2 : Diagnostiquer l’entreprise * Etape 3 : Choisir le mode de cession * Etape 4 : Préparer les éléments prévisionnels * Etape 5 : Valoriser l’entreprise * Etape 6 : Elaborer un dossier de présentation de l’entreprise * Etape 7 : La cession * Etape 8 : Gérer l’après cession A l’issue de la conférence les réseaux consulaires présenterons l’accompagnement qu’ils peuvent proposer aux chefs d’entreprises souhaitant céder leur afffaire. Participation de l’ordre des experts comptables qui fera également une intervention sur la fiscalité et les différents modes de cession.

entrée libre

Conférence organisée par la CCI, la CMA et l’ODACE sur les points incontournables afin de bien préparer la cession de son entreprise Pépinière ODACE ZA Argouague 64130 GOTEIN LIBARRENX Libarrenx Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T18:00:00 2021-11-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Libarrenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pépinière ODACE Adresse ZA Argouague 64130 GOTEIN LIBARRENX Ville Libarrenx lieuville Pépinière ODACE Libarrenx