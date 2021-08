Metz Médiathèque Verlaine Metz, Moselle Les Inconnues célèbres exposées Médiathèque Verlaine Metz Catégories d’évènement: Metz

### Découvrez une exposition de documents et de portraits de femmes artistes messines. Ces Messines ont été très connues en leur temps mais le sont moins de nos jours. Redécouvrez-les en choisissant une de leurs œuvres pour les faire dire par la Compagnie les Haut Parleuses, au hasard d’une rencontre en centre-ville. Retrouvez ces œuvres et d’autres documents à la médiathèque Verlaine.

Gratuit. Entrée libre.

Médiathèque Verlaine 1 place de la bibliothèque, 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle

