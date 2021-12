LES INCOLLABLES DE L’ALIMENTATION Collège des Bernardins, 19 février 2022, Paris.

Un atelier manuel et créatif pour découvrir la richesse de notre alimentation et confectionner son propre calendrier rotatif des fruits et légumes de saison ! Bien choisir ce que nous avons dans nos assiettes à un impact énorme pour notre planète. En effet, au-delà de son coût en euros, chaque aliment a un « coût en pollution » plus ou moins élevé pour l’environnement. Venez découvrir les secrets pour bien choisir vos aliments ! Saurez-vous reconnaître les fruits et légumes cachés ? Par un jeu interactif et sensoriel, petits et grands seront invité repérer des fruits et légumes par le toucher, l’odorat et le goût. Puis, les participants seront invités à réaliser leur propre calendrier des fruits et légumes de saison, pour devenir des incollables de l’alimentation ! Les ateliers « les écologistes en herbe », qu’est-ce que c’est ? Des ateliers créatifs et ludiques pour en apprendre plus sur la planète et l’environnement ! Participez à des activités manuelles, à partir de matériaux recyclés, qui permettent aux enfants, accompagnés de leurs parents, de développer leur créativité, leur confiance en eux et leur esprit critique, et d’encourager leur capacité à se connecter à la nature et à notre planète ! En partenariat avec Le Lab Mobile. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/les-incollables-de-lalimentation

Le Jeune public au Collège des Bernardins.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



2022-02-19T15:00:00 2022-02-19T16:30:00