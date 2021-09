Les inclusives : Journées de l’accessibilité & de l’inclusion amiénoise Amiens, 17 septembre 2021, Amiens.

Les inclusives : Journées de l’accessibilité & de l’inclusion amiénoise 2021-09-17 – 2021-09-19

Amiens Somme

Au programme :

>>> Vendredi 17 septembre>>>

• HANDIVOL | 10H > 17H | Aéroclub De Picardie Amiens Métropole (Glisy)

Visite guidée de l’aéroclub

Baptêmes de l’air 9€

Inscriptions : contact@aeroclub-picardie-amiens.com

• PLANEUR | 14H > 18H | Parvis Mca

A l’aide du dispositif Handréa, montez dans un planeur et tentez de remporter des baptêmes de l’air gratuits pour le dimanche en participant au jeu concours.

• PARLE PLUS FORT ! | 14H ET 16H (DURÉE 1H05) | Mca (Salle Jean Vilar)

Spectacle de sensibilisation bilingue en langue des signes française et en français.

• ESCAPE GAME | 14H > 18H | Espace Dewailly – Cloître

Venez découvrir en exclusivité le tout nouveau escape game inclusif « Mystère à la Cathédrale – une enquête immersive au cœur du Moyen-Âge ». Réservations en ligne, session toutes les 40 min, limité à 6 personnes par session.

https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Handicap-et-accessiblite/Les-Inclusives/Les-inclusives-L-Escape-Game

>>> Samedi 18 septembre>>>

• VILLAGE | 8h > 20h l Coliseum

Village de la culture sourde (sensibilisation à la Langue des Signes Française, chansigne, spectacle bilingue, présentation d’ACCEO, jeux picards).

• MARCHE DES SOURDS | 15h | Départ de la Mca

5 arrêts sur le parcours pour sensibiliser à la culture sourde : Hôtel de Ville, Place Gambetta, Rue Robert de Luzarches, Place René-Goblet, Rue de Noyon.

• SPECTACLE BILINGUE SIGNÉ | 18h | Coliseum – Gymnase

Inscriptions : accessibilite@amiens-metropole.com

• ATELIER | 10h > 18h | Parvis Espace Dewailly

Atelier sur l’accessibilité des hortillonnages.

• VISITES VIRTUELLES | 10h > 18h | Espace Dewailly – cloître

Découvrez les visites virtuelles accessibles de l’Hôtel de Ville, du Moulin Passe-Avant et du Beffroi

• VISITE DU MUSÉE | 11h30 | Musée de Picardie

Visite en langue des signes française Inscriptions : accessibilite@amiens-metropole.com

• ATELIER | 10h > 18h | Espace Dewailly

Atelier pour découvrir le patrimoine autrement Ars in cute, l’art dans la peau

• ESCAPE GAME | 14H > 18H | Espace Dewailly – Cloître

Venez découvrir en exclusivité le tout nouveau escape game inclusif « Mystère à la Cathédrale – une enquête immersive au cœur du Moyen-Âge ». Réservations en ligne, session toutes les 40 min, limité à 6 personnes par session.

https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Handicap-et-accessiblite/Les-Inclusives/Les-inclusives-L-Escape-Game

SALON DE L’AUTISME | RENCONTRES ET DÉBATS | Espace Dewailly | 10h > 16h30

Stands

Conférence 16h30 > 18h

Conférence de Josef Schovanec, philosophe et écrivain autiste, militant pour la dignité des personnes autistes.

>>> Dimanche 19 septembre>>>

• VISITES VIRTUELLES | 10h > 17h | Espace Dewailly – Cloître

Découvrez les visites virtuelles accessibles de l’Hôtel de Ville, du Moulin Passe-Avant et du Beffroi

• ESCAPE GAME | 10H > 16H | Espace Dewailly – Cloître

Venez découvrir en exclusivité le tout nouveau escape game inclusif « Mystère à la Cathédrale – une enquête immersive au cœur du Moyen-Âge ». Réservations en ligne, session toutes les 40 min, limité à 6 personnes par session.

https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Handicap-et-accessiblite/Les-Inclusives/Les-inclusives-L-Escape-Game

• HANDIVOL | 10H > 17H | Aéroclub De Picardie Amiens Métropole (Glisy)

Visite guidée de l’aéroclub

Baptêmes de l’air 9€

Inscriptions : contact@aeroclub-picardie-amiens.com

• VISITE DU MUSÉE | 11H30 | MUSÉE DE PICARDIE

Visite en audiodescription

Inscriptions : resa.mp@amiens-metropole.com

https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Handicap-et-accessiblite/Les-Inclusives

dernière mise à jour : 2021-09-10 par