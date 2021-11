Sartrouville Bibliothèque Stendhal Sartrouville, Yvelines « Les Inattendues », sieste musicale et littéraire Bibliothèque Stendhal Sartrouville Catégories d’évènement: Sartrouville

Yvelines

« Les Inattendues », sieste musicale et littéraire Bibliothèque Stendhal, 22 janvier 2022, Sartrouville. « Les Inattendues », sieste musicale et littéraire

Bibliothèque Stendhal, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

Créées à partir de lectures d’auteurs d’aujourd’hui, « Les Inattendues » suscitent l’imaginaire dans un dispositif qui place l’auditeur au cœur de l’histoire et de son univers. Le spectateur est entouré de sons et d’ambiances venant de toutes parts, confortablement installé sur un transat, dans la pénombre de la bibliothèque.

nombre limité de places disponibles

Un voyage romanesque et sensoriel Bibliothèque Stendhal 2 place Stendhal 78500 Sartrouville Sartrouville La Marinière Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Sartrouville, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque Stendhal Adresse 2 place Stendhal 78500 Sartrouville Ville Sartrouville lieuville Bibliothèque Stendhal Sartrouville