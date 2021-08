Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Finistère, Plonéour-Lanvern Les inattendues de l’été – Balade nature au Parc Raphalen avec Mélanie Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistère

Plonéour-Lanvern

Les inattendues de l’été – Balade nature au Parc Raphalen avec Mélanie Plonéour-Lanvern, 11 août 2021, Plonéour-Lanvern. Les inattendues de l’été – Balade nature au Parc Raphalen avec Mélanie 2021-08-11 14:00:00 – 2021-08-11 15:30:00

Plonéour-Lanvern Finistère Plonéour-Lanvern Venez découvrir ou redécouvrir cet écrin de verdure situé au cœur de la ville de Plonéour-Lanvern.

Réservation obligatoire.

Animation pouvant être annulée selon météo ou contexte sanitaire. +33 6 73 86 64 71 Venez découvrir ou redécouvrir cet écrin de verdure situé au cœur de la ville de Plonéour-Lanvern.

Réservation obligatoire.

Animation pouvant être annulée selon météo ou contexte sanitaire. dernière mise à jour : 2021-08-02 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plonéour-Lanvern Autres Lieu Plonéour-Lanvern Adresse Ville Plonéour-Lanvern lieuville 47.90067#-4.28459