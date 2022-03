Les inaperçu·e·s – Un festival grand comme une ambition Centre de Plein Air de Chamagnieu, 2 juillet 2022, Chamagnieu.

Les inaperçu·e·s – Un festival grand comme une ambition

du samedi 2 juillet au dimanche 3 juillet à Centre de Plein Air de Chamagnieu

Les inaperçu·e·s —————- ### Un festival grand comme une ambition **Présentation** Nous, les adolescent·e·s du Lab/Ado de Villeurbanne, organisons un festival à Chamagnieu (Nord-Isère) qui a lieu – quand tout va bien – tous les 2 ans depuis 2019. La 2nde édition, que nous avons appelée « **Les inaperçu·e·s** », aura lieu début juillet 2022, dans le cadre de « Villeurbanne 2022, capitale française de la culture ». On vous fait visiter ? Il y a un château, une forêt mythique, des arbres millénaires… Il y a un vide à remplir, un espace à investir, un livre à ouvrir Il y a un rêve qu’on veut partager : redonner un nouveau souffle au théâtre Dans nos corps monte une énergie, celle de courir, de sauter, de crier notre théâtre Il y a qu’en ce moment, on est au cœur du théâtre Alors nous avons décidé de mettre notre théâtre dans une valise Une valise théâtrale dans laquelle nous transporterons nos rêves Et nous avons décidé de partager nos rêves avec des ados des quatre coins du monde Il y a qu’on sent la nécessité de se retrouver pour jouer, écrire, s’évader, créer Inventer un festival grand comme une ambition ! Un festival à ciel ouvert Voilà pourquoi nous vous invitons à faire votre valise théâtrale Et à nous rejoindre à Chamagnieu les 2 et 3 juillet 2022 Texte extrait de _Les gouttes d’une pensée de la valise_ de Mahamadou Tindano et Paul Zoungrana **Pourquoi les inaperçu·e·s ?** Nous les adolescent·e·s, on a trop souvent été dans l’ombre et pas assez écoutés par les adultes. Aujourd’hui, grâce à ce festival, c’est à notre tour de prendre la parole collectivement. En nous rassemblant, nous pourrons passer de l’ombre à la lumière, pour ne plus passer inaperçu·e·s. **À qui le festival s’adresse-t-il ?** Ouvert à tous·tes, le festival réunit des jeunes qui ont des choses à raconter durant tout un week-end. Nous invitons des adolescent·e·s et des auteur·rice·s de différents pays pour créer ensemble, mettre en avant les différentes cultures et faire découvrir notre passion à un large public. **Quel est le programme ?** Nous présenterons notre spectacle _Storytime_, écrit par Leïla Cassar pour 3 groupes d’adolescents belges, canadiens et français. Les groupes invités auront l’occasion de présenter leurs spectacles, et nous inventerons tous ensemble une grande déambulation théâtrale dans le parc. **Ça vous intéresse ?** Si le projet vous motive, que vous soyez seul ou à plusieurs, n’hésitez pas à nous rejoindre durant les commissions d’organisation du festival (une par mois), ou pendant nos rendez-vous sur Discord (tous les samedis à 18h). Contact : Nawel / [[ariadne@cie-ariadne.org](mailto:ariadne@cie-ariadne.org)](mailto:ariadne@cie-ariadne.org) / 06 87 56 90 13 **Qui sommes-nous ?** Adolescent·e·s francophones inspirés, nous aimons le théâtre et avons des choses à revendiquer. Nous rêvons de partager notre passion avec tous, de faire en sorte que le théâtre soit plus accessible, populaire et inclusif. Nous étions enfants Nous sommes impressionnants Nous étions sages Nous étions en cage Nous sommes le Tonkin Nous sommes le lien Bientôt, nous serons davantage Nous étions les moutons calmes Nous sommes les adolescents fous Nous étions les cloportes des Gratte-Ciel Nous sommes une adolescence ardente Texte extrait de _Aux plus adultes que nous_ de Samuel Gallet

Centre de Plein Air de Chamagnieu 150 Chemin de Serre Chamagnieu Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-02T17:00:00 2022-07-02T22:00:00;2022-07-03T12:00:00 2022-07-03T17:00:00