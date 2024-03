Les Imprudents Centre Culturel Robert Desnos – Scène nationale de l’Essonne Ris-Orangis, jeudi 4 avril 2024.

Les Imprudents Les Merveilleuses – Isabelle Lafon 4 et 5 avril Centre Culturel Robert Desnos – Scène nationale de l’Essonne

Début : 2024-04-04T20:00:00+02:00 – 2024-04-04T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:30:00+02:00

Les Imprudents

d’après les dits et écrits de Marguerite Duras

Conception et mise en scène Isabelle Lafon

Écriture et jeu : Pierre-Félix Gravière, Johanna Korthals Altes, Isabelle Lafon

« Est-ce que je ne suis pas scandaleuse ?

D’oser tout le temps, de me casser la gueule, d’oser encore ? Oui mais oser, ce que c’est, oser.

Moi j’ai l’impression que j’écris dehors, j’écris ouvertement, j’écris… de façon indécente. Et que le scandale est là. Je ne sais pas comment j’en arrive à croire ça. Je ne sais pas, c’est la sorte de littérature que j’écris qui fait ça. Vous ne croyez pas ?

Que j’écris publiquement, presque. Que ce qu’on cache, je le fais comme au grand jour. »

Marguerite Duras

C’est vertigineux de penser représenter Marguerite Duras par le biais des personnes qui furent interviewées par elle.

Elle qui d’une certaine façon envahit tout avec sa liberté, brutale parfois.

Elle dont la pensée, l’œuvre ne tiennent pas en place, et ne s’installent jamais.

On y entend murmure, fulgurance, discussion, solitude, transparence et rire.

Nous nous sommes dits que nous serions toujours comme en plein jour, à vue

et que le spectacle devrait s’approcher d’une très belle répétition.

Qu’il fallait accepter qu’il ne soit jamais fini.

PRESSE

(…) le nouveau spectacle que signe cette actrice et metteuse en scène est insaisissable et inclassable. Isabelle Lafon doute, ose, avance dans l’inconnu. Duras la reçoit chez elle, en amie (…) C’est une telle sauvagerie que traque Isabelle Lafon dans son théâtre. Autrement dit : un théâtre libéré de toute prison formelle. Les Imprudents est un spectacle libre.

Balagan – Blog Médiapart de Jean-Pierre Thibaudat

Les Merveilleuses Isabelle Lafon

