Les Impromptus : spectacle de chansigne Bibliothèque Saint-Éloi Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 17 novembre 2023

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Pour le festival Monte le son, ça va bouger à la bibliothèque Saint-Éloi avec Les Impromptus !

Les Impromptus de SIGNES à L’ŒIL propose un tour de chansignes à partir de chansons françaises que les artistes interprètent en conjuguant Langue des Signes Française, Danse et Théâtre Gestuel.

Petits et grands, sourds comme entendants, laissez-vous transporter dans un univers à la fois joyeux et touchant, poétique et entraînant !

Dans cette version participative du spectacle, les chansigneurs Célia Chauvière et Thomas Lévêque vous inviteront à reprendre avec eux un extrait de leur répertoire. Débutants ou confirmés, petits et grands, sourds et entendants, lancez-vous ! En Langue des Signes Française et en français.

vendredi 17 novembre, 19h

tout public

sur inscription à partir du 17 octobre

Bibliothèque Saint-Éloi 23 rue du colonel Rozanoff 75012 Paris

Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

