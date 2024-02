Les impromptus Festival de musique de chambre en Mâconnais-Tournugeois Rue Gabriel Jeanton Tournus, vendredi 19 juillet 2024.

Crée en 2016, le festival de musique « Les Impromptus » s’est affirmé comme un acteur incontournable du paysage musical de notre territoire avec une programmation d’excellence et l’invitation de musiciens de renommée internationale.

Organisée du 19 au 21 juillet 2024 avec le concours de la ville de Tournus, la 8ème édition du festival se déroulera dans les salles abbatiales (Cellier et Réfectoire des Moines) et le cloître de l’Abbaye de Tournus.

Préprogramme

Vendredi 19 juillet 20h30 Edwin Crossley Mercer, baryton basse & Thierry Sibaud, piano

> Schubert cycle de Lieder Die Schöne Müllerin D. 795

Cellier des Moines

Samedi 20 juillet 16h Jeunes Talents

Rafaèl Arreghini, violoncelle, jeunes talents académie musicale Philippe Jaroussky & Mélanie Bracale, piano

> Schumann 5 Stûcke im Volkston op. 102

> Brahms Sonate pour violoncelle et piano n°1 en mi-mineur opus 38

Cloître de l’Abbaye

Samedi 20 juillet 20h30

Mi Sa Yang, violon & Jonas Vitaud, piano

> Mozart Sonate K378 en si bémol majeur et sonate K 454 en si bémol majeur

> Schubert Sonatine n°2 opus 137 n°2 en la mineur

> Brahms Sonate n°2 opus 100 en la majeur

Cellier des Moines

Dimanche 21 juillet 16h Jeunes Talents

Krysztof Michalski, violoncelle, jeunes talents académie musicale Philippe Jaroussky & Tanguy Chauvel, piano

> Debussy Sonate pour violoncelle et piano CD 144

> Fauré Sonate pour violoncelle et piano n°2 en sol mineur opus 117 (dans le cadre de l’anniversaire du centenaire de la disparition du compositeur)

Cloître de l’Abbaye

Dimanche 21 juillet 20h30

Mi Sa Yang, violon, Yan Levionnois, violoncelle & Jonas Vitaud, piano

> Schubert Trio en si bémol majeur pour piano et cordes n°1, D. 898

> Brahms Trio pour piano et cordes n°2 en ut majeur opus 87

Cellier des Moines EUR.

Cellier des Moines

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

