Les impromptus – Festival de musique de chambre en Mâconnais-Tournugeois Ozenay, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Ozenay.

Les impromptus – Festival de musique de chambre en Mâconnais-Tournugeois 2021-07-30 – 2021-08-01

Ozenay Saône-et-Loire Ozenay

10 18 EUR 6e FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE EN MACONNAIS-TOURNUGEOIS

Du 30 juillet au 1er août 2021 – OZENAY (71700)

Alliant musique et jardin, ce Festival de musique de chambre en Mâconnais-Tournugeois est vite devenu un rendez-vous incontournable en Saône-et-Loire pour les amateurs de musique et les amoureux des jardins.

• Vendredi 30 juillet 2021

OZENAY La cour des tilleuls 20h30

Edwin CROSSLEY MERCER, baryton-basse

Thierry SIBAUD, piano

Claudine FRANCK, artiste peintre

Franz SCHUBERT

Die Winterreise D. 911 dit « Le Voyage d’hiver »

Concert d’ouverture de la 6e édition du Festival de musique de chambre avec l’incontournable Voyage d’hiver de Schubert par l’un des meilleurs barytons-basses français.

A découvrir également à cette occasion : les 24 toiles de l’artiste peintre Claudine Franck en écho aux 24 Lieder de Schubert.

• Samedi 31 juillet 2021

OZENAY La cour des tilleuls 20h30

Adam LALOUM, piano

Franz SCHUBERT

4 Impromptus D. 935 opus posthume 142

Robert SCHUMANN

Carnaval opus 9

Claude DEBUSSY

Suite bergamasque

Schubert est à l’honneur pour cette 6e édition du Festival.

Nous nous réjouissons d’accueillir le pianiste Adam Laloum.

Retrouvez-le pour deux soirées exceptionnelles : un récital de piano avec, entre autres, les merveilleux Impromptus de Schubert puis un récital en trio avec piano

• Dimanche 1er août 2021

OZENAY La cour des tilleuls 20h30

Mi-Sa YANG, violon

Bruno DELEPELAIRE, violoncelle

Adam LALOUM, piano

Franz SCHUBERT

Trio pour piano et cordes n°2 D. 929 opus 100 en mi b majeur

Johannes BRAHMS

Trio pour piano et cordes n°1 opus 8 en si majeur

Soirée de clôture de la 6e édition du Festival avec un trio d’excellence réuni pour l’occasion.

Ne manquez pas ces deux chefs-d’œuvre du répertoire de la musique de chambre et tout particulièrement le trio de Schubert popularisé par le célèbre film ‘Barry Lindon’ de Stanley Kubrick.

Edwin CROSSLEY MERCER

baryton basse

Edwin Crossley-Mercer est aujourd’hui présent sur les plus prestigieuses scènes d’opéra et de concert internationales. Après des études de musique sacrée à Versailles puis d’Opéra et de Lied auprès de Dietrich Fischer-Dieskau à Berlin, il fait ses débuts en 2006 au Staatsoper Unter den Linden, notamment sous la direction de Daniel Barenboim dans Doktor Faustus, Der Freischütz et Die Lustige Witwe. En 2009, il chante Guglielmo (Così fan tutte) au Festival d’Aix-en-Provence, puis fait ses débuts la saison suivante à l’Opéra National de Paris dans Ariadne auf Naxos (Harlekin) de R. Strauss. Depuis lors il s’est produit dans de nombreuses œuvres du répertoire sur les scènes de l’opéra Bastille et du Palais Garnier : Die Zauberflöte, Carmen, Arabella, La veuve joyeuse, La damnation de Faust, Così fan tutte, L’enfant et les sortilèges, Les Indes galantes… Ses engagements le mènent aux États-Unis (Manon de J. Massenet et Le Nozze di Figaro), au Japon (Beatrice et Benedict), en Amérique du Sud (Don Giovanni au Chili) ainsi que dans toute l’Europe et la Russie, tant dans le répertoire baroque (Hippolyte et Aricie, Les Boréades et Platée de J.P. Rameau, ainsi que les opéras de J.B. Lully), classique (surtout W.A. Mozart) , rossinien (La Cenerentola, Guillaume Tell), puccinien (Tosca, Madama Butterfly ou La Bohème) ou bien encore dans les œuvres contemporaines. Son affection particulière pour les oratorios et le récital a toujours été une composante essentielle de sa vie musicale : de New-York (Carnegie Hall) à Paris, des « folles journées » de Nantes et de Tokyo, à Montevideo et Saint-Pétersbourg, il interprète Lieder et mélodies en collaboration avec de nombreux pianistes accompagnateurs et chante sous la direction de chefs d’orchestres prestigieux, comme ceux des Berliner Philharmoniker, Wiener Symphoniker, l’Orchestre National de Radio France, le Los Angeles Philharmonic, le London Symphony Orchestra, etc. Lauréat en 2007 du HSBC Foundation Award et 1er prix du concours Nadia et Lili Boulanger, nominé deux fois aux Grammy Awards, il a enregistré de nombreuses œuvres du répertoire baroque ainsi que des mélodies de Nadia Boulanger pour Delos. Il collabore avec Michael Linton, compositeur américain, avec lequel il a enregistré deux albums (Carmina Catulli ainsi que Songs of Oscar Wilde). Accompagné par Yoan Héreau, Die Winterreise de Franz Schubert marque le premier enregistrement de Lieder d’Edwin Crossley Mercer.

Thierry SIBAUD

piano

Après ses études musicales au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt avec Marie-Paule Siruguet (accompagnement), au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris avec Patrick Cohen (pianoforte – cycle concertiste) puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris avec Serge Zapolski (direction de chant), Thierry Sibaud étudie durant cinq années la phénoménologie de la musique avec Konrad von Abel, assistant du Maestro Sergiu Celibidache. Sa rencontre avec le pianiste et pédagogue Peter Feuchtwanger, avec lequel il a travaillé en Allemagne et à Londres, marque un tournant dans son approche du clavier. Thierry Sibaud se produit en récital, et en musique de chambre : UNESCO, château de Versailles, Opéra de Massy, Festival Piano à Riom, Festival de Grenoble, Hôtel de ville de Grenoble, musée de la révolution française, Actors Church de Covent Garden à Londres (Royaume Uni), Feuchtwangen (Allemagne), musée Ciurlionis de Kaunas (Lituanie) ainsi qu’avec l’orchestre universitaire de Clermont-Ferrand. En juillet 2012, à l’occasion du cinquantenaire de la disparition du pianiste Alfred Cortot, il assure la direction artistique d’une semaine de célébrations musicales, les Journées Internationales Alfred Cortot, à Tournus et Mâcon en partenariat avec l’École Normale de musique de Paris. Après avoir enseigné au Centre de musique baroque de Versailles, il enseigne actuellement le piano au Conservatoire à Rayonnement Régional de Grenoble dont il coordonne par ailleurs le département piano. Il est lauréat de l’examen professionnel de professeur d’enseignement artistique. Thierry Sibaud est également le conseiller artistique des Impromptus.

Adam LALOUM

piano

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, le pianiste Adam Laloum a reçu une reconnaissance internationale en remportant en 2009 le 1er Prix du prestigieux concours Clara Haskil. En 2017, il remporte les Victoires de la Musique dans la catégorie « Instrumentiste de l’Année ». Adam Laloum a l’occasion de se produire en concerto avec des orchestres prestigieux tels que le Mariinsky Orchestra/Valery Gergiev, le Deutsches Sinfonieorchester Berlin/Nicholas Collon à la Philharmonie de Berlin, l’Orchestre de Chambre de Lausanne/Joshua Weilerstein au Festival de Saint-Denis, l’Orchestre National de Belgique/Hugh Wolf, l’Orchestre de Paris/Cornelius Meister, l’Orchestre du Capitole de Toulouse/Joseph Swensen/Maxim Emelyanychev, l’Orchestre Philharmonique de Radio France/Sir Roger Norrington, l’Orchestre Philharmonique de Monte Carlo/Alain Altinoglu, l’Orchestre National d’Ile de France/Ion Marin, l’Orchestre National de Lyon/Gabor Takacs-Nagy, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège/John Neschling, l’Orchestre de la Suisse Romande/Jonathan Nott, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg/Jesus Lopez-Cobos, le Luzerner Sinfonieorchester/James Gaffigan, le KBS Symphony Orchestra/Yoël Levy, l’Orchestre National de Bordeaux/Jaime Martin, l’Orchestre du WDR de Stuttgart, etc. En récital, Adam Laloum se produit notamment au Théâtre des Champs Elysées, Wigmore Hall, Herkulessaal de Munich, Tonhalle Zürich, Auditorium du Louvre, Piano à Lyon, Grand Théâtre de Bordeaux, Grand Théâtre d’Avignon, Société Chopin de Bern, Palais des Beaux-arts de Bruxelles, Bilbao, Japon. Il est l’invité du Klavier-Festival-Ruhr, Festival de Verbier, Festival de Lucerne, Festival de la Roque d’Anthéron, SWR Schwetzinger Festspiele, Festival de la Chaise-Dieu, Folles Journées de Nantes, Festival de Colmar, Festival de Menton, Festival du Périgord Noir, Festival Piano aux Jacobins, Lille Piano Festival, Festival de Pâques de Deauville, Festival de Zermatt, Festival de Bad Kissingen, Mecklenburg-Vorpommern Festival, etc… Après un premier disque « Brahms » (Mirare) salué par la critique, le suivant sort en 2013 et est consacré à deux œuvres de Schumann : la Grande Humoresque op.20 et la Sonate n°1 op.11. Cet enregistrement reçoit le « Diapason d’or de l’année 2014 », le « Grand Prix de l’Académie Charles Cros », « ffff » de Télérama, et en Allemagne la plus haute distinction du magazine Fono Forum. Parait ensuite un album Schumann/Schubert (Mirare), puis les deux Concertos pour piano de Brahms avec le Rundfunk Sinfonieorchester de Berlin sous la direction de Kazuki Yamada (Sony Music). Pour sa première collaboration avec Harmonia Mundi, il fait paraitre en 2020, deux sonates de Schubert encensées par la critique. Musicien de chambre passionné, Adam Laloum fait paraitre avec le Trio les Esprits plusieurs enregistrements, le dernier étant consacré à Schubert et gratifié d’un The Strad « Recommends » (Sony Music). Avec le clarinettiste Raphaël Sévère et le violoncelliste Victor Julien-Laferrière, il fait paraître les deux Sonates et le Trio avec clarinette de Brahms. Cet enregistrement a reçu le « Diapason d’or de l’Année 2015 » et ffff de Télérama. Avec l’altiste Lise Berthaud, il enregistre un album consacré à Schumann, Schubert et Brahms qui est également récompensé d’un Diapason d’or. Adam est le co-fondateur et directeur artistique du festival des Pages Musicales de Lagrasse depuis 2015, un festival consacré au répertoire de musique de chambre. Il commence le piano à l’âge de dix ans et poursuit ses études musicales au Conservatoire de Toulouse avant d’intégrer le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 2002 dans la classe de Michel Béroff. Il obtient son Diplôme de formation supérieure de piano en juin 2006 et poursuit un cycle de perfectionnement au CNSM de Lyon dans la classe de Géry Moutier. Il rejoint ensuite la classe Hambourgeoise d’Evgeni Koroliov, Prix Clara Haskil 1977.

Mi-Sa YANG

violon

Violoniste d’origine coréenne, Mi-Sa Yang est née et a grandi à Osaka au Japon. Mi-Sa est admise au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) en musique de chambre après avoir terminé ses études avec Olivier Charlier et Jean-Jacques Kantorow en cycle de Perfectionnement « Violon Concertiste » au CNSMDP. Mi-Sa a été primée à divers concours internationaux : 1er Prix au Concours International Yehudi Menuhin pour jeunes violonistes en 2000, 3ème Prix et Prix spécial du jury au Concours International de Musique de Sendaï en 2001, 1er Prix en trio (piano, violon et violoncelle) au 55ème Concours International de Musique Maria Canals de Barcelone en 2009. Depuis ses débuts avec orchestre à l’âge de 12 ans au Japon, elle joue avec de prestigieuses formations telles que Sinfonia Varsovia, Suk Chamber Orchestra, London Mozart Players, Sendaï Philharmonic Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra, New Japan Philharmonic, Osaka Philharmonic Orchestra, Kyôto Symphony Orchestra, Kansai Philharmonic Orchestra, Century Orchestra Osaka etc. Elle se produit également en récital dans des salles et festivals internationaux. Ses interprétations lui ont valu une grande estime de la presse et de la critique. En outre, Mi-Sa Yang a toujours voulu cultiver son talent de chambriste. Elle a notamment fondé avec Adam Laloum et Victor Julien-Laferrière le trio avec piano Trio Les Esprits et est membre depuis 2014 du Quatuor Ardeo. Elle se produit au Concertgebouw d’Amsterdam, Wiener Konzerthaus, Philharmonie de Paris, Kölner Philharmonie, Théâtre des Champs Elysées, Klavier-Festival-Ruhr, Folle Journée de Nantes, Folle Journée au Japon, Les Salons en Musique à Londres, La Roque d’Anthèron, Fêtes musicales en Touraine, Festival de Pâques de Deauville, Mecklenburg-Vorpommern Festspiele, Kuhmo Chamber Music en Finlande, Festival Musiq’3 Bruxelles etc. Les deux disques du Trio les Esprits parus chez Mirare en 2014 et 2017 ont reçu les éloges de la critique. Le suivant, consacré à Schubert, est paru pour Sony Music en janvier 2019 et inclut la Fantaisie pour violon et piano D934. Au printemps 2019, Mi-Sa Yang a fait paraître chez Mirare un nouvel album consacré aux sonates de Mozart, en duo avec le pianiste Jonas Vitaud.

Bruno DELEPELAIRE

violoncelliste

Après avoir été membre de l’Académie Karajan avec Ludwig Quandt comme professeur en 2012, Bruno DELEPELAIRE est nommé Premier violoncelle solo de l’Orchestre philharmonique de Berlin en septembre 2013. Depuis, il est amené à jouer sur les scènes internationales, au sein de son orchestre ainsi qu’en soliste et musicien de chambre. Il a récemment joué le Concerto en ré majeur de Joseph Haydn accompagné de l’Orchestre philharmonique de Berlin, avec lequel il a également eu l’occasion de jouer Don Quixote de Richard Strauss. Membre de l’ensemble des 12 violoncellistes de Berlin et du Berlin Piano Quartet, il a aussi été le violoncelliste du Quatuor Cavatine. Il se produit fréquemment dans des formations très variées, notamment en duo avec l’organiste Thomas Ospital. Il a par ailleurs collaboré avec de nombreux chefs : première européenne du concerto Un Despertar de Matthias Pintscher sous la direction du compositeur ; enregistrement de disques et concerts avec Reinhard Goebel. C’est Erwan Fauré, son premier professeur, qui lui transmet sa passion pour le violoncelle lorsqu’il commence la musique à l’âge de 5 ans à la Schola Cantorum. Il étudie ensuite au CNSM de Paris auprès de Philippe Muller puis à l’Université des Arts de Berlin dans la classe de Jens-Peter Maintz. Il obtient durant ses études de nombreux prix de concours internationaux : premiers prix au concours de Markneukirchen et au concours Davidov ; 2e prix au concours de quatuor à cordes de Banff au sein du quatuor Cavatine. Parallèlement à ses activités de violoncelliste, Bruno a aussi obtenu un premier prix d’harmonie au CNSM de Paris et a suivi la classe d’harmonisation au clavier d’Isabelle Duha, ce qui développera son goût pour la composition. Bruno joue actuellement un violoncelle fait à Venise par Matteo Goffriller, généreusement prêté par la fondation Karolina Blaberg.

Claudine FRANCK

peintre graveur

Claudine Franck est une artiste peintre graveur. Après des études aux Beaux-arts de Clermont-Ferrand avec Alain Brayer Passabosc, elle obtient le diplôme national de l’école supérieure des Beaux-arts dans la discipline gravure. Claudine Franck a exposé dans divers lieux à Clermont-Ferrand : Librairie Rome (exposition en solo), puis en binôme avec Marie-France Passemard dont elle a partagé l’atelier : Librairie du musée, Librairie Combes, galerie Giorgione, Maison des arts, ainsi qu’à l’Université Clermont Auvergne de Chamalières. Elle participe également à plusieurs expositions de groupe : à l’AMAC- Galerie d’art contemporain de Chamalières, Galerie Michel Cassé à Paris, Librairie l’astragale de Tours… Claudine Franck a par ailleurs réalisé plusieurs décors et costumes de théâtre : pour Britannicus au Conservatoire de Clermont-Ferrand, puis pour la compagnie Alexandre Kersaki à Saint-Etienne avec le metteur en scène Alain Françon. Elle réalise également deux fonds de scène de plus de 90m2 pour la société de concerts Les Amis de la musique à l’Opéra de Clermont-Ferrand. Grande mélomane, elle s’attache à retranscrire, par la peinture et l’esprit de la gravure, une évocation des poèmes de Wilhelm Müller (cycle du Winterreise de Schubert). Elle a poursuivi ce travail avec la cantate de Gustav Mahler Das klagende Lied. Elle travaille actuellement sur le cycle de Lieder de Brahms La belle Maguelone.

6e FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE EN MACONNAIS-TOURNUGEOIS

Du 30 juillet au 1er août 2021 – OZENAY (71700)

Alliant musique et jardin, ce Festival de musique de chambre en Mâconnais-Tournugeois est vite devenu un rendez-vous incontournable en Saône-et-Loire pour les amateurs de musique et les amoureux des jardins.

• Vendredi 30 juillet 2021

OZENAY La cour des tilleuls 20h30

Edwin CROSSLEY MERCER, baryton-basse

Thierry SIBAUD, piano

Claudine FRANCK, artiste peintre

Franz SCHUBERT

Die Winterreise D. 911 dit « Le Voyage d’hiver »

Concert d’ouverture de la 6e édition du Festival de musique de chambre avec l’incontournable Voyage d’hiver de Schubert par l’un des meilleurs barytons-basses français.

A découvrir également à cette occasion : les 24 toiles de l’artiste peintre Claudine Franck en écho aux 24 Lieder de Schubert.

• Samedi 31 juillet 2021

OZENAY La cour des tilleuls 20h30

Adam LALOUM, piano

Franz SCHUBERT

4 Impromptus D. 935 opus posthume 142

Robert SCHUMANN

Carnaval opus 9

Claude DEBUSSY

Suite bergamasque

Schubert est à l’honneur pour cette 6e édition du Festival.

Nous nous réjouissons d’accueillir le pianiste Adam Laloum.

Retrouvez-le pour deux soirées exceptionnelles : un récital de piano avec, entre autres, les merveilleux Impromptus de Schubert puis un récital en trio avec piano

• Dimanche 1er août 2021

OZENAY La cour des tilleuls 20h30

Mi-Sa YANG, violon

Bruno DELEPELAIRE, violoncelle

Adam LALOUM, piano

Franz SCHUBERT

Trio pour piano et cordes n°2 D. 929 opus 100 en mi b majeur

Johannes BRAHMS

Trio pour piano et cordes n°1 opus 8 en si majeur

Soirée de clôture de la 6e édition du Festival avec un trio d’excellence réuni pour l’occasion.

Ne manquez pas ces deux chefs-d’œuvre du répertoire de la musique de chambre et tout particulièrement le trio de Schubert popularisé par le célèbre film ‘Barry Lindon’ de Stanley Kubrick.

Edwin CROSSLEY MERCER

baryton basse

Edwin Crossley-Mercer est aujourd’hui présent sur les plus prestigieuses scènes d’opéra et de concert internationales. Après des études de musique sacrée à Versailles puis d’Opéra et de Lied auprès de Dietrich Fischer-Dieskau à Berlin, il fait ses débuts en 2006 au Staatsoper Unter den Linden, notamment sous la direction de Daniel Barenboim dans Doktor Faustus, Der Freischütz et Die Lustige Witwe. En 2009, il chante Guglielmo (Così fan tutte) au Festival d’Aix-en-Provence, puis fait ses débuts la saison suivante à l’Opéra National de Paris dans Ariadne auf Naxos (Harlekin) de R. Strauss. Depuis lors il s’est produit dans de nombreuses œuvres du répertoire sur les scènes de l’opéra Bastille et du Palais Garnier : Die Zauberflöte, Carmen, Arabella, La veuve joyeuse, La damnation de Faust, Così fan tutte, L’enfant et les sortilèges, Les Indes galantes… Ses engagements le mènent aux États-Unis (Manon de J. Massenet et Le Nozze di Figaro), au Japon (Beatrice et Benedict), en Amérique du Sud (Don Giovanni au Chili) ainsi que dans toute l’Europe et la Russie, tant dans le répertoire baroque (Hippolyte et Aricie, Les Boréades et Platée de J.P. Rameau, ainsi que les opéras de J.B. Lully), classique (surtout W.A. Mozart) , rossinien (La Cenerentola, Guillaume Tell), puccinien (Tosca, Madama Butterfly ou La Bohème) ou bien encore dans les œuvres contemporaines. Son affection particulière pour les oratorios et le récital a toujours été une composante essentielle de sa vie musicale : de New-York (Carnegie Hall) à Paris, des « folles journées » de Nantes et de Tokyo, à Montevideo et Saint-Pétersbourg, il interprète Lieder et mélodies en collaboration avec de nombreux pianistes accompagnateurs et chante sous la direction de chefs d’orchestres prestigieux, comme ceux des Berliner Philharmoniker, Wiener Symphoniker, l’Orchestre National de Radio France, le Los Angeles Philharmonic, le London Symphony Orchestra, etc. Lauréat en 2007 du HSBC Foundation Award et 1er prix du concours Nadia et Lili Boulanger, nominé deux fois aux Grammy Awards, il a enregistré de nombreuses œuvres du répertoire baroque ainsi que des mélodies de Nadia Boulanger pour Delos. Il collabore avec Michael Linton, compositeur américain, avec lequel il a enregistré deux albums (Carmina Catulli ainsi que Songs of Oscar Wilde). Accompagné par Yoan Héreau, Die Winterreise de Franz Schubert marque le premier enregistrement de Lieder d’Edwin Crossley Mercer.

Thierry SIBAUD

piano

Après ses études musicales au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt avec Marie-Paule Siruguet (accompagnement), au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris avec Patrick Cohen (pianoforte – cycle concertiste) puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris avec Serge Zapolski (direction de chant), Thierry Sibaud étudie durant cinq années la phénoménologie de la musique avec Konrad von Abel, assistant du Maestro Sergiu Celibidache. Sa rencontre avec le pianiste et pédagogue Peter Feuchtwanger, avec lequel il a travaillé en Allemagne et à Londres, marque un tournant dans son approche du clavier. Thierry Sibaud se produit en récital, et en musique de chambre : UNESCO, château de Versailles, Opéra de Massy, Festival Piano à Riom, Festival de Grenoble, Hôtel de ville de Grenoble, musée de la révolution française, Actors Church de Covent Garden à Londres (Royaume Uni), Feuchtwangen (Allemagne), musée Ciurlionis de Kaunas (Lituanie) ainsi qu’avec l’orchestre universitaire de Clermont-Ferrand. En juillet 2012, à l’occasion du cinquantenaire de la disparition du pianiste Alfred Cortot, il assure la direction artistique d’une semaine de célébrations musicales, les Journées Internationales Alfred Cortot, à Tournus et Mâcon en partenariat avec l’École Normale de musique de Paris. Après avoir enseigné au Centre de musique baroque de Versailles, il enseigne actuellement le piano au Conservatoire à Rayonnement Régional de Grenoble dont il coordonne par ailleurs le département piano. Il est lauréat de l’examen professionnel de professeur d’enseignement artistique. Thierry Sibaud est également le conseiller artistique des Impromptus.

Adam LALOUM

piano

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, le pianiste Adam Laloum a reçu une reconnaissance internationale en remportant en 2009 le 1er Prix du prestigieux concours Clara Haskil. En 2017, il remporte les Victoires de la Musique dans la catégorie « Instrumentiste de l’Année ». Adam Laloum a l’occasion de se produire en concerto avec des orchestres prestigieux tels que le Mariinsky Orchestra/Valery Gergiev, le Deutsches Sinfonieorchester Berlin/Nicholas Collon à la Philharmonie de Berlin, l’Orchestre de Chambre de Lausanne/Joshua Weilerstein au Festival de Saint-Denis, l’Orchestre National de Belgique/Hugh Wolf, l’Orchestre de Paris/Cornelius Meister, l’Orchestre du Capitole de Toulouse/Joseph Swensen/Maxim Emelyanychev, l’Orchestre Philharmonique de Radio France/Sir Roger Norrington, l’Orchestre Philharmonique de Monte Carlo/Alain Altinoglu, l’Orchestre National d’Ile de France/Ion Marin, l’Orchestre National de Lyon/Gabor Takacs-Nagy, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège/John Neschling, l’Orchestre de la Suisse Romande/Jonathan Nott, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg/Jesus Lopez-Cobos, le Luzerner Sinfonieorchester/James Gaffigan, le KBS Symphony Orchestra/Yoël Levy, l’Orchestre National de Bordeaux/Jaime Martin, l’Orchestre du WDR de Stuttgart, etc. En récital, Adam Laloum se produit notamment au Théâtre des Champs Elysées, Wigmore Hall, Herkulessaal de Munich, Tonhalle Zürich, Auditorium du Louvre, Piano à Lyon, Grand Théâtre de Bordeaux, Grand Théâtre d’Avignon, Société Chopin de Bern, Palais des Beaux-arts de Bruxelles, Bilbao, Japon. Il est l’invité du Klavier-Festival-Ruhr, Festival de Verbier, Festival de Lucerne, Festival de la Roque d’Anthéron, SWR Schwetzinger Festspiele, Festival de la Chaise-Dieu, Folles Journées de Nantes, Festival de Colmar, Festival de Menton, Festival du Périgord Noir, Festival Piano aux Jacobins, Lille Piano Festival, Festival de Pâques de Deauville, Festival de Zermatt, Festival de Bad Kissingen, Mecklenburg-Vorpommern Festival, etc… Après un premier disque « Brahms » (Mirare) salué par la critique, le suivant sort en 2013 et est consacré à deux œuvres de Schumann : la Grande Humoresque op.20 et la Sonate n°1 op.11. Cet enregistrement reçoit le « Diapason d’or de l’année 2014 », le « Grand Prix de l’Académie Charles Cros », « ffff » de Télérama, et en Allemagne la plus haute distinction du magazine Fono Forum. Parait ensuite un album Schumann/Schubert (Mirare), puis les deux Concertos pour piano de Brahms avec le Rundfunk Sinfonieorchester de Berlin sous la direction de Kazuki Yamada (Sony Music). Pour sa première collaboration avec Harmonia Mundi, il fait paraitre en 2020, deux sonates de Schubert encensées par la critique. Musicien de chambre passionné, Adam Laloum fait paraitre avec le Trio les Esprits plusieurs enregistrements, le dernier étant consacré à Schubert et gratifié d’un The Strad « Recommends » (Sony Music). Avec le clarinettiste Raphaël Sévère et le violoncelliste Victor Julien-Laferrière, il fait paraître les deux Sonates et le Trio avec clarinette de Brahms. Cet enregistrement a reçu le « Diapason d’or de l’Année 2015 » et ffff de Télérama. Avec l’altiste Lise Berthaud, il enregistre un album consacré à Schumann, Schubert et Brahms qui est également récompensé d’un Diapason d’or. Adam est le co-fondateur et directeur artistique du festival des Pages Musicales de Lagrasse depuis 2015, un festival consacré au répertoire de musique de chambre. Il commence le piano à l’âge de dix ans et poursuit ses études musicales au Conservatoire de Toulouse avant d’intégrer le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 2002 dans la classe de Michel Béroff. Il obtient son Diplôme de formation supérieure de piano en juin 2006 et poursuit un cycle de perfectionnement au CNSM de Lyon dans la classe de Géry Moutier. Il rejoint ensuite la classe Hambourgeoise d’Evgeni Koroliov, Prix Clara Haskil 1977.

Mi-Sa YANG

violon

Violoniste d’origine coréenne, Mi-Sa Yang est née et a grandi à Osaka au Japon. Mi-Sa est admise au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) en musique de chambre après avoir terminé ses études avec Olivier Charlier et Jean-Jacques Kantorow en cycle de Perfectionnement « Violon Concertiste » au CNSMDP. Mi-Sa a été primée à divers concours internationaux : 1er Prix au Concours International Yehudi Menuhin pour jeunes violonistes en 2000, 3ème Prix et Prix spécial du jury au Concours International de Musique de Sendaï en 2001, 1er Prix en trio (piano, violon et violoncelle) au 55ème Concours International de Musique Maria Canals de Barcelone en 2009. Depuis ses débuts avec orchestre à l’âge de 12 ans au Japon, elle joue avec de prestigieuses formations telles que Sinfonia Varsovia, Suk Chamber Orchestra, London Mozart Players, Sendaï Philharmonic Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra, New Japan Philharmonic, Osaka Philharmonic Orchestra, Kyôto Symphony Orchestra, Kansai Philharmonic Orchestra, Century Orchestra Osaka etc. Elle se produit également en récital dans des salles et festivals internationaux. Ses interprétations lui ont valu une grande estime de la presse et de la critique. En outre, Mi-Sa Yang a toujours voulu cultiver son talent de chambriste. Elle a notamment fondé avec Adam Laloum et Victor Julien-Laferrière le trio avec piano Trio Les Esprits et est membre depuis 2014 du Quatuor Ardeo. Elle se produit au Concertgebouw d’Amsterdam, Wiener Konzerthaus, Philharmonie de Paris, Kölner Philharmonie, Théâtre des Champs Elysées, Klavier-Festival-Ruhr, Folle Journée de Nantes, Folle Journée au Japon, Les Salons en Musique à Londres, La Roque d’Anthèron, Fêtes musicales en Touraine, Festival de Pâques de Deauville, Mecklenburg-Vorpommern Festspiele, Kuhmo Chamber Music en Finlande, Festival Musiq’3 Bruxelles etc. Les deux disques du Trio les Esprits parus chez Mirare en 2014 et 2017 ont reçu les éloges de la critique. Le suivant, consacré à Schubert, est paru pour Sony Music en janvier 2019 et inclut la Fantaisie pour violon et piano D934. Au printemps 2019, Mi-Sa Yang a fait paraître chez Mirare un nouvel album consacré aux sonates de Mozart, en duo avec le pianiste Jonas Vitaud.

Bruno DELEPELAIRE

violoncelliste

Après avoir été membre de l’Académie Karajan avec Ludwig Quandt comme professeur en 2012, Bruno DELEPELAIRE est nommé Premier violoncelle solo de l’Orchestre philharmonique de Berlin en septembre 2013. Depuis, il est amené à jouer sur les scènes internationales, au sein de son orchestre ainsi qu’en soliste et musicien de chambre. Il a récemment joué le Concerto en ré majeur de Joseph Haydn accompagné de l’Orchestre philharmonique de Berlin, avec lequel il a également eu l’occasion de jouer Don Quixote de Richard Strauss. Membre de l’ensemble des 12 violoncellistes de Berlin et du Berlin Piano Quartet, il a aussi été le violoncelliste du Quatuor Cavatine. Il se produit fréquemment dans des formations très variées, notamment en duo avec l’organiste Thomas Ospital. Il a par ailleurs collaboré avec de nombreux chefs : première européenne du concerto Un Despertar de Matthias Pintscher sous la direction du compositeur ; enregistrement de disques et concerts avec Reinhard Goebel. C’est Erwan Fauré, son premier professeur, qui lui transmet sa passion pour le violoncelle lorsqu’il commence la musique à l’âge de 5 ans à la Schola Cantorum. Il étudie ensuite au CNSM de Paris auprès de Philippe Muller puis à l’Université des Arts de Berlin dans la classe de Jens-Peter Maintz. Il obtient durant ses études de nombreux prix de concours internationaux : premiers prix au concours de Markneukirchen et au concours Davidov ; 2e prix au concours de quatuor à cordes de Banff au sein du quatuor Cavatine. Parallèlement à ses activités de violoncelliste, Bruno a aussi obtenu un premier prix d’harmonie au CNSM de Paris et a suivi la classe d’harmonisation au clavier d’Isabelle Duha, ce qui développera son goût pour la composition. Bruno joue actuellement un violoncelle fait à Venise par Matteo Goffriller, généreusement prêté par la fondation Karolina Blaberg.

Claudine FRANCK

peintre graveur

Claudine Franck est une artiste peintre graveur. Après des études aux Beaux-arts de Clermont-Ferrand avec Alain Brayer Passabosc, elle obtient le diplôme national de l’école supérieure des Beaux-arts dans la discipline gravure. Claudine Franck a exposé dans divers lieux à Clermont-Ferrand : Librairie Rome (exposition en solo), puis en binôme avec Marie-France Passemard dont elle a partagé l’atelier : Librairie du musée, Librairie Combes, galerie Giorgione, Maison des arts, ainsi qu’à l’Université Clermont Auvergne de Chamalières. Elle participe également à plusieurs expositions de groupe : à l’AMAC- Galerie d’art contemporain de Chamalières, Galerie Michel Cassé à Paris, Librairie l’astragale de Tours… Claudine Franck a par ailleurs réalisé plusieurs décors et costumes de théâtre : pour Britannicus au Conservatoire de Clermont-Ferrand, puis pour la compagnie Alexandre Kersaki à Saint-Etienne avec le metteur en scène Alain Françon. Elle réalise également deux fonds de scène de plus de 90m2 pour la société de concerts Les Amis de la musique à l’Opéra de Clermont-Ferrand. Grande mélomane, elle s’attache à retranscrire, par la peinture et l’esprit de la gravure, une évocation des poèmes de Wilhelm Müller (cycle du Winterreise de Schubert). Elle a poursuivi ce travail avec la cantate de Gustav Mahler Das klagende Lied. Elle travaille actuellement sur le cycle de Lieder de Brahms La belle Maguelone.

dernière mise à jour : 2021-07-07 par