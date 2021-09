Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LES IMPROMPTUS DU TRAMWAY – MUSICA Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LES IMPROMPTUS DU TRAMWAY – MUSICA Le Mans, 5 octobre 2021, Le Mans. LES IMPROMPTUS DU TRAMWAY – MUSICA 2021-10-05 10:00:00 – 2021-10-09 Place de la République Lignes T1 et T2 du tramway

Dans le cadre de Faites Lire ! Un musicien et une chanteuse lyrique du XVIIème siècle (ou presque), échappés d'un musée de cire, conteront des fables de la Fontaine le long de vos trajets. Dans les ligne de tramway T1 et T2 pendant la semaine.

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Place de la République Lignes T1 et T2 du tramway Ville Le Mans lieuville 48.00375#0.19702