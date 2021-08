Gujan-Mestras Gujan-Mestras Gironde, Gujan-Mestras Les impromptus du lundi Gujan-Mestras Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

Les impromptus du lundi Gujan-Mestras, 23 août 2021, Gujan-Mestras. Les impromptus du lundi 2021-08-23 19:30:00 – 2021-08-23

Gujan-Mestras Gironde 3 APÉRO-CONCERTS EN SIMULTANÉ

En vente et à consommer sur place : apéritif et grignotages servis par les commerçants gujanais.

Manifestation gratuite. Programme :

19h30 : Place de La claire

MONSIEUR WILLIAM

Avec un répertoire de chansons festives et d’airs populaires, le trio vous invite à entrer dans la danse le temps d’une valse, d’un swing… 19h30 : Place de l’Hôtel de Ville

BETTY LOU

Ce trio revisite un répertoire rock des années 60 à 2000 (Queen, Les Beatles, Blondie…), chanté en français et en anglais. 19h30 : Capitainerie Port de La Hume

PURA VIDA

