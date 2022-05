Les Impromptus du château de Vendôme, 3 juillet 2022, .

Les Impromptus du château de Vendôme

2022-07-03 11:00:00 – 2022-08-14

Les Impromptus du château de Vendôme. Durant l’été, l’association Château de Vendôme accueille chaque dimanche matin sur la scène des jardins suspendus, des artistes locaux et nationaux aux styles divers, dans le but de faire découvrir au public leurs talents ! Au programme (à découvrir ci-dessous) : 9 dates et 9 groupes différents !

Chaque dimanche matin à 11h, durant l’été, l’association Château de Vendôme, berceau des Bourbons, accueille des artistes locaux et d’ailleurs.

Les Impromptus du château de Vendôme. Durant l’été, l’association Château de Vendôme accueille chaque dimanche matin sur la scène des jardins suspendus, des artistes locaux et nationaux aux styles divers, dans le but de faire découvrir au public leurs talents ! Au programme (à découvrir ci-dessous) : 9 dates et 9 groupes différents !

dernière mise à jour : 2022-05-20 par