Les impromptus de SIGNES à L’OEIL Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Les impromptus de SIGNES à L’OEIL Bibliothèque Louise Walser-Gaillard, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Les Impromptus de SIGNES à L’ŒIL propose un tour de chansignes à partir de chansons françaises que les artistes interprètent en conjuguant Langue des Signes Française, Danse et Théâtre Gestuel. Petits et grands, sourds comme entendants, sont inviter à se laisser transporter dans un univers à la fois joyeux et touchant, poétique et entraînant. SIGNES à L’ŒIL est né d’un cheminement, d’une volonté de mêler chanson française, poésie du geste et musicalité visuelle afin de permettre l’accès à la culture pour tou·tes. Ce projet regroupe 5 artistes – danseurs, chorégraphes, comédiens, performeurs LSF, Sourds et Entendants. Ensemble, ils mènent une véritable recherche autour du Chansigne et, à plus large échelle, de l‘Art Visuel. SIGNES à L’ŒIL vise à constituer un répertoire de chansons françaises traduites en Langue des signes française. Ce répertoire vogue ainsi, mêlant les époques et les styles. D’Edith Piaf à Stromae en passant par les Rita Mitsouko ou La Rue Kétanou. A partir de 6 ans, sur inscription. Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris Contact : 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

©Marie Doreau comédiens de Signes à l’Oeil sur scène

