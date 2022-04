Les impromptus de la Ferme Bleue Uttenhoffen Uttenhoffen Catégories d’évènement: 67110

Uttenhoffen

Les impromptus de la Ferme Bleue Uttenhoffen, 20 mai 2022, Uttenhoffen. Les impromptus de la Ferme Bleue Uttenhoffen

2022-05-20 – 2022-05-20

Uttenhoffen 67110 Uttenhoffen EUR Durant les mois d’été, six dîners-concerts animeront les Jardins de la Ferme Bleue. Le public pourra visiter les jardins avant le spectacle à partir de 19h30, assister au concert à 20h et dîner à 21h dans le cadre du salon de thé, de la terrasse couverte ou des jardins. C’est une occasion unique de partager ce moment avec les artistes. Programme complet disponible en téléchargement ci-contre ou sur www.jardinsdelafermebleue.com. Durant les mois d’été, six dîners-concerts animeront les Jardins de la Ferme Bleue. Visite des jardins avant le spectacle, concerts et dîner dans un cadre chaleureux. Moment de partage avec les musiciens. Sur réservation. +33 3 88 72 84 35 Durant les mois d’été, six dîners-concerts animeront les Jardins de la Ferme Bleue. Le public pourra visiter les jardins avant le spectacle à partir de 19h30, assister au concert à 20h et dîner à 21h dans le cadre du salon de thé, de la terrasse couverte ou des jardins. C’est une occasion unique de partager ce moment avec les artistes. Programme complet disponible en téléchargement ci-contre ou sur www.jardinsdelafermebleue.com. Uttenhoffen

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: 67110, Uttenhoffen Autres Lieu Uttenhoffen Adresse Ville Uttenhoffen lieuville Uttenhoffen Departement 67110

Uttenhoffen Uttenhoffen 67110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uttenhoffen/

Les impromptus de la Ferme Bleue Uttenhoffen 2022-05-20 was last modified: by Les impromptus de la Ferme Bleue Uttenhoffen Uttenhoffen 20 mai 2022 67110 Uttenhoffen

Uttenhoffen 67110