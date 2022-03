Les impromptues – questionnez moi sur l’art (Visites flashs) Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer

Pas-de-Calais

Les impromptues – questionnez moi sur l’art (Visites flashs) Musée de Boulogne-sur-Mer, 14 mai 2022, Boulogne-sur-Mer. Les impromptues – questionnez moi sur l’art (Visites flashs)

Musée de Boulogne-sur-Mer, le samedi 14 mai à 19:00

Les impromptues, visites flashs autour de la collection permanente et de l’exposition temporaire Henry Lhotellier. Retrouvez au fil de la soirée des médiateurs culturels. Vous pourrez passer un moment en leur compagnie autour des œuvres qui vous interpellent. Visites flashs autour des collections et de l’expositon Musée de Boulogne-sur-Mer Rue de Bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais Autres Lieu Musée de Boulogne-sur-Mer Adresse Rue de Bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer Ville Boulogne-sur-Mer lieuville Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Departement Pas-de-Calais

Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-sur-mer/

Les impromptues – questionnez moi sur l’art (Visites flashs) Musée de Boulogne-sur-Mer 2022-05-14 was last modified: by Les impromptues – questionnez moi sur l’art (Visites flashs) Musée de Boulogne-sur-Mer Musée de Boulogne-sur-Mer 14 mai 2022 Boulogne-sur-Mer Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais