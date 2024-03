Les improbables sensoriels Esplanade Erasme Dijon, mercredi 6 mars 2024.

Les improbables sensoriels Esplanade Erasme Dijon Côte-d’Or

Pour le concert-commenté « Les improbables sensoriels », Emmanuel Bigand est accompagné de Claire Louwagie et Eléna Louviot, musiciennes de l’ODB, et propose une immersion sonore à la découverte d’improbables sensoriels pour expérimenter en direct les effets positifs d’une expérience mêlant musique et science. Au fil de mélodies, de textures sonores et de sensations musicales, Emmanuel Bigand nous invite à l’intérieur de notre propre cerveau pour découvrir et comprendre les zones qui sont activées à l’écoute des sons produits par les musiciennes.

En partenariat avec l’Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne et la Mission Culture Scientifique dans le cadre de la Semaine du cerveau 2024. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 20:00:00

fin : 2024-03-06

Esplanade Erasme Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Les improbables sensoriels Dijon a été mis à jour le 2024-03-03 par COORDINATION CÔTE-D’OR