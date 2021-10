Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes Les Imprévus #7 – C’est mon jour d’indépendance – Cie Marguerite d’Amour Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les Imprévus #7 – C’est mon jour d’indépendance – Cie Marguerite d’Amour Théâtre Francine Vasse, 25 novembre 2021, Nantes. 2021-11-25

Horaire : 14:30 15:50

Gratuit : non Normal 10 € -Soutien 15 € -Réduit 5 € Réservation : www.leslaboratoiresvivants.com Pièce de Stéphanie Marchais (éditions Quartett).Un après-midi d’hiver, une plage, deux femmes regardant la mer. La plus âgée est prête à quitter la vie, la plus jeune à changer de vie. Et pour cela, chacune a besoin de l’autre. “Avec Madame Fraichie on a fait un échange, c’est tout. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. Si c’est pas de l’amour.”Public : à partir de 14 ans Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/les-imprevus-7-cest-mon-jour-dindependance/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Francine Vasse Adresse 18 Rue Colbert Ville Nantes lieuville Théâtre Francine Vasse Nantes