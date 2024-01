Les Impressionnistes et les autres… Salle de la Concorde Valmont, mercredi 6 mars 2024.

Les Impressionnistes et les autres… Salle de la Concorde Valmont Seine-Maritime

Conférence présentée par Marie-Hélène Desjardins, conservateur et auteur.

En avril 1874 dans l’ancien atelier de Nadar, boulevard des Capucines à Paris, une exposition de jeunes peintres regroupe trente artistes, parmi lesquels on relève les noms de Boudin, le plus ancien, Cals, Cézanne, Degas, Monet, Morisot, Pissarro, Renoir ou Sisley.

Claude Monet y présente un tableau réalisé quelque-temps auparavant au Havre, qu’il baptise « Impression, soleil levant ». Souhaitant par un bon mot discréditer la manifestation, le critique Louis Leroy intitule ironiquement son article du Charivari du 25 avril « Exposition des Impressionnistes ». L’article était assassin, mais l’appellation restera né depuis plusieurs années déjà, « l’impressionnisme » était désormais baptisé !

À sa suite, attirés par la lumière incomparable du littoral, et à la faveur du train qui facilite les déplacements, les peintres impressionnistes fréquentent de plus en plus la Normandie dans le dernier quart du XIXe siècle. Mais ils ne sont pas les seuls, car les peintres académiques apprécient tout autant la villégiature normande. À l’approche du prochain Festival « Normandie Impressionniste », la conférencière revient sur les stations balnéaires d’Yport et de Fécamp qui, bien que moins médiatisées qu’Étretat ou Deauville, sont toutefois des étapes privilégiées de cet engouement pictural et mondain.

Conférence présentée par Marie-Hélène Desjardins, conservateur et auteur.

En avril 1874 dans l’ancien atelier de Nadar, boulevard des Capucines à Paris, une exposition de jeunes peintres regroupe trente artistes, parmi lesquels on relève les noms de Boudin, le plus ancien, Cals, Cézanne, Degas, Monet, Morisot, Pissarro, Renoir ou Sisley.

Claude Monet y présente un tableau réalisé quelque-temps auparavant au Havre, qu’il baptise « Impression, soleil levant ». Souhaitant par un bon mot discréditer la manifestation, le critique Louis Leroy intitule ironiquement son article du Charivari du 25 avril « Exposition des Impressionnistes ». L’article était assassin, mais l’appellation restera né depuis plusieurs années déjà, « l’impressionnisme » était désormais baptisé !

À sa suite, attirés par la lumière incomparable du littoral, et à la faveur du train qui facilite les déplacements, les peintres impressionnistes fréquentent de plus en plus la Normandie dans le dernier quart du XIXe siècle. Mais ils ne sont pas les seuls, car les peintres académiques apprécient tout autant la villégiature normande. À l’approche du prochain Festival « Normandie Impressionniste », la conférencière revient sur les stations balnéaires d’Yport et de Fécamp qui, bien que moins médiatisées qu’Étretat ou Deauville, sont toutefois des étapes privilégiées de cet engouement pictural et mondain. .

Salle de la Concorde 12, rue Louis Barbier

Valmont 76540 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 18:00:00

fin : 2024-03-06



L’événement Les Impressionnistes et les autres… Valmont a été mis à jour le 2024-01-24 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp