Méru Oise Méru Que sont devenus ces gens sur nos photos de classe ? Isabelle et Régis sont devenus acteurs. En revenant sur leur histoire, ils parcourent leur adolescence, leur métier, leurs illusions et leurs mensonges. Certaines connaissances refont surface par effraction comme la petite brune sur la photo de classe disparue subitement il y a trente ans. Texte Alexandre Koutchevsky

Mise en scène Jean Boillot

Avec Régis Laroche, Isabelle Ronayette

Musique Hervé Rigaud

Créateur lumière Emmanuel Nourdin

