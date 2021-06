Gorron Gorron Gorron, Mayenne LES IMMANQUABLES DU PARC – ANIMATION « BEACH VERT » Gorron Gorron Catégories d’évènement: Gorron

LES IMMANQUABLES DU PARC – ANIMATION « BEACH VERT » 2021-07-21 13:30:00 – 2021-07-21 17:00:00 avenue de la Colmont Parc de loisirs de la Colmont
Gorron Mayenne

Tournoi de football organisé au Parc de loisirs. Parties jouées dans des structures gonflables par équipes de 5 ou 6 joueurs. L'activité est organisée par la Ligue de Football des Pays de la Loire et l'Office du Sport et des Loisirs de Gorron.

parcloisirs.colmont@orange.fr +33 2 43 08 52 93 http://parcloisirscolmont.wixsite.com/gorron

