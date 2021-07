Arette Arette Arette, Pyrénées-Atlantiques Les immanquables de La Pierre Saint-Martin Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Les immanquables de La Pierre Saint-Martin 2021-07-13

Arette Pyrénées-Atlantiques EUR 27 Randonnée 360° pour découvrir le massif karstique, avec un accompagnateur diplômé. Vous alternerez entre histoires, gouffres, pics, paysages lunaire et autres surprises.

Conseillé à partir de 10 ans.

Prévoir pique-nique.

