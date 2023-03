Atelier de décors sur céramique Les Imbriqués Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Atelier de décors sur céramique Les Imbriqués, 1 avril 2023, Toulouse. Atelier de décors sur céramique 1 et 2 avril Les Imbriqués Clara vous accueille dans son atelier de céramique au coeur d’un tiers-lieu de savoir faire manuel à Toulouse. La maison mira est le projet qu’elle développe depuis la fin d’année 2020; au cœur de celui-ci la terre. Elle crée des objets en grès essentiellement réalisés au tour et les pièces qu’elle réalise appartiennent à de petites séries ou sont des pièces uniques. C’est également dans une volonté de transmettre son savoir-faire que Clara propose des cours d’initiation et des ateliers.

Toute la journée du dimanche 2 avril, de 11h à 18h, elle vous propose de venir peindre sur une pièce en grès (tasses, bols..) avec les couleurs mises à disposition dans l’atelier. Une fois la pièce peinte, elle la gardera à l’atelier pour la faire cuire et vous pourrez la récupérer plus tard. L’atelier est ouvert au jeune public à partir de 6 ans. Il est recommandé de réserver une place pour l’atelier, par mail à maisonmira@outlook.com. Une participation vous sera demandée allant de 25 à 35 euros en fonction de la pièce choisie.

Les informations essentielles :

– Où ? Les imbriqués, 64 rue de fenouillet 31200 Toulouse

– Quand ? Portes-ouvertes du samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Atelier prévu le dimanche 2 avril de 11h à 18h

– Pour qui ? Atelier accessible à partir de 6 ans

– Un tarif ? De 25 à 35 euros en fonction de la pièce à peindre

– Durée ? 30 min à 1 h par pièce Les Imbriqués 64 rue de fenouillet Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « maisonmira@outlook.fr »}] [{« link »: « mailto:maisonmira@outlook.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 céramiques decors maison mira

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Les Imbriqués Adresse 64 rue de fenouillet Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Les Imbriqués Toulouse

Les Imbriqués Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Atelier de décors sur céramique Les Imbriqués 2023-04-01 was last modified: by Atelier de décors sur céramique Les Imbriqués Les Imbriqués 1 avril 2023 Les Imbriqués Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne