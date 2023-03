Portes Ouvertes: révéler le bois Les Imbriqués, 1 avril 2023, Toulouse.

Atelier Myd est un atelier d’ébénisterie qui propose des créations de mobiliers et objets en bois ainsi que de la restauration de meuble. À la genèse du projet: la volonté de ralentir dans un monde en constante et frénétique mutation, de sortir du « fast furniture » et l’envie de s’inscrire dans le beau et le durable en proposant un mobilier de qualité. L’atelier est implanté au sein du collectif d’artisans « Les Imbriqués » dans le quartier des minimes à Toulouse. Un lieu qui permet de laisser libre court à la créativité, l’imagination et aux jeux de matières au travers de collaborations étroites, inspirantes et inventives A L’occasion des JEMA 2023, les portes seront ouvertes sur tout le week-end pour tout public: simples curieux, amateurs, petits, grands et très grands. Démonstrations et petits ateliers découvertes seront proposés.

Démonstrations « Révéler le bois » – 20 mn environ par démonstration suivi d’un échange. (horaires à venir) • Jouer avec les lignes du bois pour composer un frisage en placage bois • texturer le bois • Les finitions en ébénisterie

Ateliers Découvertes « premiers pas dans le bois » • Tester les outils manuels de l’ébéniste: ciseaux à bois, scies et gouges, rabots. par petit groupes de 2 à 3 personnes maximum. 30 à 45mn. (horaires et précisions à venir)

Les Imbriqués 64 rue de fenouillet Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://ateliermyd.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/ateliermyd/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/AtelierMYD »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

bois textures

Atelier MyD – Laurence Denormandie