Entremêler les matières 29 mars – 2 avril Les Imbriqués

L’atelier d’artisan, lieu dans lequel se joue les expérimentations, les jeux de matières et de couleurs, les mises en forme des intuitions et mises en volume des matières. Lieu où l’on se retrouve pour se perdre. Lieu pour trouver le geste qui sublime et transforme afin d’aller chercher un peu plus loin.

Je vous acceuille au sein de mon atelier où je travaille le papier, je le décore et le sculpte avec le fil.

Cet espace est au sein d’un grand atelier partagé qui regroupe une quinzaine d’artisans. L’occasion d’échanger autour de différentes pratiques et des résonnances qu’un métier entraine chez l’autre. Nos façons de travailler les matières se nourrissent les unes les autres.

Le samedi et le dimanche, vous êtes invités à participer à une grande œuvre collective de broderie sur papier, guidée pas à pas.

Ouverture de mon atelier et des ateliers partagés :

Samedi 1 avril de 11h à 19h

Dimanche 2 avril de 11h à 19h

En + : mercredi 29 mars en soirée, possibilité de s’inscrire à un atelier pour créer votre carnet brodé

